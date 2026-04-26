Maricá será uma das cidades do estado do Rio prejudicadas se houver a redistribuição dos royalties - Divulgação/Julius Costa

Maricá será uma das cidades do estado do Rio prejudicadas se houver a redistribuição dos royaltiesDivulgação/Julius Costa

Publicado 26/04/2026 05:00

No dia 6 de maio, o Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) fará o julgamento definitivo sobre a redistribuição dos royalties do petróleo. Pauta vital para a economia fluminense. Caiu a ficha dos deputados da Assembleia Legislativa sobre a necessidade de adiar mais uma vez a conclusão sobre a distribuição de recursos. Dezenove estados estão de olho nos royalties do Rio. A maioria nem é produtora de petróleo. E há risco de perda bilionária, se nada for feito. Estimativas indicam que o estado pode perder de imediato cerca de R$ 8 bilhões por ano em receitas. Se isso acontecer, cidades como Maricá, Saquarema e Niterói, que hoje concentram grandes repasses, seriam as mais afetadas. Chama a atenção o descaso para o tema por parte dos senadores que deveriam representar o estado do Rio.

Crime recorrente na política fluminense

Vereador Maninho de Cabuçu foi assassinado no dia 22 em Nova Iguaçu - Reprodução Redes Sociais

Vereador Maninho de Cabuçu foi assassinado no dia 22 em Nova IguaçuReprodução Redes Sociais

A execução de vereador Germano Silva de Oliveira, conhecido como Maninho de Cabuçu (MDB), engrossou a triste estatística de mortes de políticos no estado do Rio. Até meados de 2026, dados indicam que a violência política continua intensa. Em 2024, ao menos 6 políticos foram assassinados na Região Metropolitana. A tendência é de alto risco em anos eleitorais, com 54 políticos mortos nos cinco anos anteriores a junho de 2024.

Jiu-Jítsu de Mesquita conquista medalhas na Europa

Atletas da equipe de jiu-jítsu da Prefeitura de Mesquita, na Baixada Fluminense, se destacaram no Campeonato Europeu Kids, o European Kids Jiu-Jitsu Championchip 2026 da IBJJF, em Dublin, na Irlanda. Dos 14 atletas, com idades entre 9 e 15 anos, dez subiram no pódio. Foram duas medalhas de ouro, três de prata e cinco de bronze.

Flávio Bolsonaro em campanha contra 6x1

O Partido Liberal, legenda dos prés-candidatos Flávio Bolsonaro e Douglas Ruas, está empenhado no lançamento de uma campanha nas redes sociais para discutir o fim da jornada 6x1. A proposta foi encampada pelo governo e tratada como uma das apostas para a campanha à reeleição do presidente Lula.

PICADINHO

A unidade Nova Iguaçu do Cefet-RJ recebe, amanhã, a "6Wings Conecta – Feira de Estágio e Empregabilidade", das 10h às 19h. Estrada de Adrianópolis, 1.317, Santa Rita.



Amanhã, a Secretaria de Integração Metropolitana realizará, às 13h, o seminário "Integração para Capacitação no Atendimento ao Aluno com Autismo (TEA)", no Teatro Carlos Gomes. Praça Tiradentes, 19, Centro.



O Festival Paracambi Literária apresentará o show "A harpista e o roqueiro", com Cristina Braga e Dado Villas-Lobos. Dia 28, no Cine Imperial. Rua Dominique Level, 30. Grátis.

Colaboração de Claudia Villas Boas