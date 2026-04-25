Irregularidades de agentes do BOPE na Maré, na Zona Norte, enfraquecem a imagem da corporação - Divulgação

Irregularidades de agentes do BOPE na Maré, na Zona Norte, enfraquecem a imagem da corporaçãoDivulgação

Publicado 25/04/2026 05:00

O Batalhão de Operações Policiais Especiais (BOPE) do Rio de Janeiro é um dos mais respeitados do Brasil. A fama veio da capacidade de estabilizar cenários complexos, como resgate de reféns, ocorrências com indivíduos armados e combate à criminalidade em áreas conflagradas. Os policiais são treinados diariamente sob estresse extremo para alcançar "erro zero". Foi desmoralizante quando a Justiça Militar aceitou duas denúncias do Ministério Público e tornou réus 10 policiais militares por irregularidades em uma operação no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio, em 10 de janeiro de 2025. Os agentes são acusados, com farta comprovação de imagens, que entraram clandestinamente em 13 residências na Nova Holanda, em alguns casos utilizando chave mestra ou arrombando a porta, sem autorização dos moradores nem ordem judicial, e ficaram lá dentro enquanto os seus companheiros do lado de fora enfrentavam a bandidagem. Os policiais permaneceram dentro dos imóveis, onde dormiram, usaram banheiros e até consumiram itens das geladeiras dos moradores.

Cláudio Castro tem esperança de ser senador

Cláudio Castro renunciou ao cargo em março para tentar vaga no Senado - Érica Martin

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Na avaliação de aliados do ex-governador Cláudio Castro, há dois ótimos motivos para ele conseguir disputar a eleição deste ano. O primeiro é que o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) divulgou, na noite de quinta-feira (23), o acórdão do julgamento que o tornou inelegível, mas não teve o mandato cassado. O outro é que a dupla que comandará o processo eleitoral no TSE será formada pelos ministros Nunes Marques e André Mendonça, indicados por Jair Bolsonaro para o STF, e considerados "amigos e parceiros".

Rio presente em evento sobre mudança climática

A subsecretária municipal de Meio Ambiente e Clima, Lívia Suzart, participará do 4º Encontro Sul do ICLEI Brasil, entre os próximos dias 28 e 30, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Gestores públicos, técnicos, pesquisadores e representantes da sociedade civil além de debater reconstrução, adaptação e financiamento pós-desastres climáticos, trocarão experiências e vão elaborar estratégias para enfrentar as mudanças climáticas no país.

Direitos Humanos atende viúva vítima da PM

A Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania (CDDHC) da Alerj está empenhada em dar assistência a Karina Paes, viúva de Daniel Patrício Santos de Oliveira, assassinado por policiais, na Pavuna. A Comissão irá oficiar a Corregedoria da Polícia Militar e a Secretaria de Estado de Segurança Pública para solicitar esclarecimentos sobre os protocolos de abordagem. E informações sobre o uso das câmeras corporais pelos agentes envolvidos.

PICADINHO

A Casa Brasil apresenta hoje, a partir das 15h, "Folia de Reis - a Brilhante Estrela de Belém", com entrada gratuita. Rua Visconde de Itaboraí, 78, Centro.

O projeto "Librelon em Movimento" acontece hoje, a partir das 7h30, para marcar o Abril Azul, mês da conscientização do Transtorno do Espectro Autista. Rua José dos Reis, Engenho de Dentro.



"Medeia", de Diogo Liberano, com Carolina Pismel e Paulo Verlings, estreia dia 27, às 19h, no Teatro Firjan SESI Centro. A temporada segue até 2 de junho. Avenida Graça Aranha, 1.

Colaboração de Claudia Villas Boas