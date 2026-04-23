Ex-deputado federal, Ramagem, filiado ao Partido Liberal, recebeu mais de 900 mil votos em 2022 - Reginaldo Pimenta

Ex-deputado federal, Ramagem, filiado ao Partido Liberal, recebeu mais de 900 mil votos em 2022Reginaldo Pimenta

Publicado 23/04/2026 05:00

O ex-deputado federal Alexandre Ramagem (PL-RJ) teve seu mandato cassado em dezembro de 2025, após condenação pelo STF a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado e abolição violenta do Estado democrático de direito. Atualmente está foragido nos Estados Unidos e foi detido pelo ICE este mês, sendo posteriormente solto. Muita gente já se esqueceu que, na última eleição, Ramagem consolidou-se como o principal representante do bolsonarismo no Rio, obtendo 948.631 votos (30,81% dos votos válidos). Aparentemente, sem raízes sólidas na cidade, seus votos vêm prioritariamente de eleitores alinhados à direita. Depois de resolver seus problemas judiciais, ele terá que enfrentar outro: de quem são, afinal, os seus votos?

Educação ambiental pode atingir 1.800 alunos de Petrópolis

Alunos de Petrópolis, na Região Serrana, recebem educação ambiental - Divulgação/ Leia Brasil

Alunos de Petrópolis, na Região Serrana, recebem educação ambiental Divulgação/ Leia Brasil

Três projetos integrados — Desafio Verde, Vozes do Alto e Arquitetura de Games - do doutorando em informática educativa Victor Prado pretende mobilizar quatro escolas públicas, alcançar 1.800 alunos do Ensino Fundamental e Médio e impactar 20 mil moradores de Petrópolis, na Região Serrana. A ONU acompanha as iniciativas. Uma pesquisa acadêmica medirá os impactos. "Escola, comunidade e território podem formar um laboratório vivo de protagonismo jovem", afirma Victor.

Vigilância Sanitária amplia capacitação no estado

A cada quatro alimentos analisados no estado do Rio de Janeiro, pelo menos um apresentou alguma irregularidade em 2025. O dado levou a Vigilância Sanitária da Secretaria de Estado de Saúde a reforçar a capacitação na Baixada Litorânea e Metropolitana. Entre os produtos mais contaminados estão o leite UHT, o queijo minas e sorvetes. O coordenador Werner Ewald destacou: "O programa induz à melhoria da qualidade e fortalece as vigilâncias sanitárias em todo o estado".

Feriadão de São Jorge aquece a economia

O feriado desta quinta-feira deve movimentar a economia da cidade do Rio de Janeiro em R$ 47,6 milhões, segundo levantamento da Prefeitura do Rio por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (SMDE) e Riotur. O dia é dedicado a São Jorge, no Cristianismo, representado por Ogum nas religiões de matriz africana, e impulsiona tradicionalmente diversos eventos em diferentes pontos da cidade, atraindo turistas.

PICADINHO

A Instituição Sociocultural Cinema Nosso está com inscrições abertas até amanhã para o curso gratuito e on-line "Power BI Essencial: Primeiros Passos em Análise de Dados". A prioridade é para mulheres negras, trans, indígenas, travestis e refugiadas.



O evento on-line "Direito, Sustentabilidade e Desenvolvimento Humano no Antropoceno", promovido pela Escola Superior do Ministério Público da União, recebe inscrições até amanhã pelo site da instituição.



A médica Tatiana Jaber realiza o "CIES – Congresso de Injetáveis e Emagrecimento Sorovitta", nos dias 25 e 26, na Barra da Tijuca.

Colaboração de Claudia Villas Boas