Ex-prefeito de Belford Roxo, Waguinho (d) pediu apoio a Daniela Waguinho e Leandro do Waguinho - Reprodução Redes Sociais

Ex-prefeito de Belford Roxo, Waguinho (d) pediu apoio a Daniela Waguinho e Leandro do Waguinho Reprodução Redes Sociais

Publicado 18/04/2026 05:00

A busca por votos em Belford Roxo transformará o município da Baixada Fluminense, na Região Metropolitana, um dos lugares mais perigosos do Rio. De lá saem dois pré-candidatos ao Senado: o atual prefeito Márcio Canella (União Brasil) e o ex-chefe do Executivo da cidade, Wagner dos Santos Carneiro, conhecido como Waguinho (Republicanos). No fim de semana, Waguinho intensificou junto a aliados o nome da mulher, Daniela Carneiro, a "Daniela do Waguinho", para reeleição à Câmara Federal e, para deputado estadual, lançou Leandro do Waguinho. A palavra mais repetida no clã, para provocar Canella, seu inimigo político, é a importância da "lealdade". O atual prefeito diz que herdou do antecessor o "caos" e furto de patrimônio. E que Waguinho só pode ter "amnésia", ser "hipócrita", praticar "cinismo", além de se alimentar de "picuinhas", "maldade" e "abuso de poder".

Prêmio da Firjan SESI incentiva novos autores

Alunos da Firjan SESI Caxias declamam poemas no lançamento do prêmio - Paula Johas/Firjan

Alunos da Firjan SESI Caxias declamam poemas no lançamento do prêmio Paula Johas/Firjan

Ter um livro lançado, com texto selecionado pela ABL, é um dos incentivos do prêmio "Rio de Letras", da Firjan SESI, ABL e Secretaria Estadual de Educação. A premiação é destinada aos 500 mil estudantes do Ensino Médio das rede estadual e Firjan Sesi para produção de crônicas, contos e poesias sobre Inteligência Artificial. Os candidatos - e o público em geral - ainda têm a oportunidade de conferir videoaulas de imortais como Ruy Castro, Ana Maria Machado e Ailton Krenak. Nos últimos dois anos, dois bicampeões se consolidaram como autores. As inscrições podem ser realizadas pelo site da Firjan SESI.

Plataforma nacional para monitorar remédios

A deputada federal Heloisa Helena (Rede-RJ) protocolou um projeto na Câmara propondo a criação de uma plataforma nacional para monitoramento de medicamentos. A intenção é evitar que doentes continuem sofrendo com a interrupção de tratamentos devido à falta de fármacos nas redes pública e privada.

Parceria contra atos antirracistas nas escolas

A Secretaria de Estado de Educação e o Projeto SETA (Sistema de Educação por uma Transformação Antirracista) firmaram parceria para ampliar a implementação de práticas pedagógicas antirracistas na rede estadual de ensino e diminuir as desigualdades raciais na área. Entre as ações, serão realizados diagnósticos nas cerca de 1.100 unidades públicas.

PICADINHO

Hoje, a partir das 8h, acontece, no Hotel Pestana, em Copacabana, a ação "Doppler Venoso Solidário". Serão oferecidas 50 vagas gratuitas para a realização do exame, fundamental para a avaliação da saúde vascular e renal.

A peça "Seis atores à procura de Machado" será apresentada hoje, às 18h, no Teatro Armando Gonzaga. Avenida General Osvaldo Cordeiro de Farias, 511, em Marechal Hermes.



"Cheia de Bossa", em homenagem a Edu Lobo, é o show que Andréia Pedroso apresenta hoje, às 20h, no Little Club/Beco das Garrafas. Rua Duvivier, 37, Copacabana.

Colaboração de Claudia Villas Boas