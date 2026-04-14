Ex-governador do Rio entre 1999 e 2002, Garotinho diz que pode se candidatar ao cargo novamente - Reprodução Redes Sociais

Ex-governador do Rio entre 1999 e 2002, Garotinho diz que pode se candidatar ao cargo novamenteReprodução Redes Sociais

Publicado 14/04/2026 05:00

A discussão nesta terça-feira na Alerj sobre o futuro da presidência da Casa no curto prazo gera ansiedade nos políticos da capital e também dúvidas na cabeça de quem é do interior. As idas e vindas do julgamento no STF sobre o modelo de eleição a ser adotado para o mandato-tampão não tem trazido tranquilidade. Em conversas com lideranças do interior do estado, o que mais se ouve é que "ainda é cedo para cravar quais serão as candidaturas mais viáveis". Quando surge a indagação se pode aparecer um nome diferente de Eduardo Paes e Douglas Ruas, como o ex-governador Anthony Garotinho, a prudência recomenda esperar. Um ex-secretário comentou que "Garotinho é forte no interior, mas também tem grande rejeição. Se ele realmente vier, vai tentar ser uma espécie de "terceira via moderada/experiente". Com certeza, embola um pouco o tabuleiro, principalmente no interior", diz.

Marinho debate segurança com JD Vance

JD Vance e André Marinho abordaram conexões internacionais de facções - Divulgação

JD Vance e André Marinho abordaram conexões internacionais de facçõesDivulgação

Pré-candidato ao governo do Rio, André Marinho (Novo) se encontrou com o vice-presidente dos EUA, JD Vance, para tratar do avanço do crime organizado no estado. A reunião abordou o crescimento territorial das facções, incluindo internacionalmente, além do armamento de comunidades. "O Rio vive uma crise histórica, marcada pela omissão e o fracasso das elites políticas. O avanço do Comando Vermelho ultrapassa fronteiras", afirmou Marinho.

Câmara apoia revitalização viária em Santa Cruz

A Câmara Municipal do Rio instalou a Comissão Especial que vai discutir a revitalização e o planejamento viário no centro de Santa Cruz, na Zona Oeste da cidade. "Santa Cruz pede socorro há muito tempo. Nosso papel aqui é transformar essa demanda em solução concreta", afirmou o vereador Marcos Dias (Podemos). Autor da iniciativa, o vereador Willian Coelho (Democracia Cristã) destacou que a criação da Comissão é fruto da "escuta ativa da população e do compromisso com a região".

PSOL RJ escolhe pré-candidatos ao Governo e Senado

O PSOL do Rio aposta na vitalidade de William Siri como pré-candidato ao Governo do Estado do Rio de Janeiro e da vereadora Mônica Benício para a disputa ao Senado Federal nas eleições de 2026. Segundo o partido, o compromisso é retirar o crime organizado das instituições e livrar o Rio de Janeiro da "gangsterização da política".

PICADINHO

Amanhã, às 16h30, acontecerá mais uma edição do "I Seminário FRIPERJ-FINEP: Soberania, Projeto Nacional e Estado do Rio de Janeiro", com o tema segurança pública. Praia do Flamengo, 200.



A ex-ministra da Igualdade Racial Anielle Franco e a psicóloga Eliana Sorrini participam de debate sobre relacionamentos abusivos e violência contra a mulher após a peça "O Último Dia", no Centro Cultural Justiça Federal (CCJF). Amanhã, às 19h. Avenida Rio Branco, 241, Centro.

Patrícia Secco apresenta, até 9 de maio, a exposição "Tramas", no Centro Cultural Correios RJ. Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro.

O Rio Fashion Week volta ao Píer Mauá, no Centro do Rio, a partir de amanhã até o dia 18. Participam o Senac RJ, Sesc RJ e o Instituto Fecomércio de Sustentabilidade.

Colaboração de Claudia Villas Boas