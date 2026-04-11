O ator Antônio Grassi, presidente da Maré, e o prefeito Quaquá anunciam investimentos na cultura - Reprodução Redes Sociais

O ator Antônio Grassi, presidente da Maré, e o prefeito Quaquá anunciam investimentos na culturaReprodução Redes Sociais

Publicado 11/04/2026 05:00

O prefeito de Maricá, Washington Quaquá (PT), anunciou com o presidente da Maré, empresa de Turismo e Cultura de Maricá, Antônio Grassi, que destinou R$ 100 milhões para o setor. "É mais do que o estado do Rio destinou para o audiovisual este ano", destacou o prefeito. "Os recursos serão aplicados no financiamento de filmes, desenhos animados e games. Em breve, teremos editais para pontos de cultura. E é só o início. Teremos muito mais investimentos na cultura, que será um dos pilares do nosso desenvolvimento econômico". Grassi anunciou que receberá através da Maricá Film Commission, órgão criado para atrair produções audiovisuais, propostas para que a cidade, que está completando 212 anos, sirva de locação para filmes.

Luta contra a Endometriose entra no calendário do Rio

Deputada Lilian Behring (PCdoB) comemora a aprovação do projeto de lei - Lucas Ramos

Deputada Lilian Behring (PCdoB) comemora a aprovação do projeto de leiLucas Ramos

O Rio de Janeiro passou a contar oficialmente com o Dia Estadual da Luta contra a Endometriose, celebrado em 13 de março, após a sanção da Lei da deputada estadual Lilian Behring (PCdoB). Segundo o Ministério da Saúde, a doença afeta entre 5% e 15% das mulheres em idade reprodutiva e mais de 7 milhões de brasileiras. "Quando o Estado reconhece oficialmente a data, assume o compromisso de dar visibilidade, informação e cuidado", comentou a parlamentar.

Programa da Ceasa beneficia ONG de São Gonçalo

A ONG Mulheres da Parada, de São Gonçalo, vai receber alimentos de agricultores familiares cadastrados em programa de compra com doação simultânea do Centro de Abastecimento do Estado do Rio de Janeiro (Ceasa). Os alimentos vão beneficiar a comunidade Parada São Jorge, onde funciona a instituição.

Tainá de Paula busca alianças no estado do Rio

A vereadora Tainá de Paula (PT), pré-candidata a deputada federal, iniciou o "Rolé pelo Rio", um giro pela Região Metropolitana e todo o interior do estado do Rio, começando por Japeri. A parlamentar busca estreitar laços com gestões e lideranças da Baixada Fluminense, Região dos Lagos e Niterói.

PICADINHO

Victor Biglione é o convidado da nova edição do projeto "Soul Jazz Nights", na Acaso Cultural, em Botafogo. O show fará um tributo a Luiz Bonfá. Amanhã, às 18h30. Rua Vicente de Sousa, 16.



O grupo "Os Pedros", formado por estudantes do Colégio Pedro II, chega à Casa da Comédia Carioca para única apresentação, amanhã, às 19h. Rua Joana Angélica, 63, Ipanema.



O Senac RJ está com inscrições abertas para cursos gratuitos de capacitação profissional na Unidade Avançada de Hospitalidade, na Rocinha. São 120 vagas para as aulas que iniciam no próximo dia 13.

Colaboração de Claudia Villas Boas