Niterói, na Região Metropolitana do Rio, investe no meio ambiente, turismo e em benefícios sociais - Reginaldo Pimenta

Niterói, na Região Metropolitana do Rio, investe no meio ambiente, turismo e em benefícios sociaisReginaldo Pimenta

Publicado 07/04/2026 05:00 | Atualizado 08/04/2026 15:37

Na contramão do pensamento da direita trumpista de sabotar ações em favor do meio ambiente, a cidade de Niterói aumentou recursos para melhorar a qualidade de vida. Os últimos projetos aprovados pela Câmara de Vereadores de Niterói em 2026 refletem um foco em modernização administrativa, estímulo ao turismo e benefícios sociais. Foi aprovada a gratificação para fiscais do Meio Ambiente e uma Lei que incentiva o desenvolvimento da infraestrutura turística, incluindo novos modelos de hospedagem (estudantil e para idosos) e residenciais de pequeno porte com serviços, mas que respeitem a natureza. E foi liberado o financiamento, via Fundo Clima, com autorização para contratação de operação de crédito junto ao BNDES para projetos sustentáveis.

Clínicas podem ser obrigadas a denunciar maus-tratos a animais

Autoria do projeto de lei é do deputado estadual do Rio Anderson Moraes - Reprodução

Autoria do projeto de lei é do deputado estadual do Rio Anderson MoraesReprodução

Um projeto de lei em tramitação na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) propõe a obrigatoriedade da notificação de casos suspeitos de maus-tratos a animais por estabelecimentos veterinários do estado. O texto, de autoria do deputado Anderson Moraes (PL), prevê um canal digital para receber denúncias, envio de fotos e vídeos que auxiliem a comprovação dos casos. "Ao tornar a notificação obrigatória, ampliamos as chances de investigação e punição", afirma.

Maricá amplia oferta de remédios do SUS

A Câmara de Maricá aprovou o fornecimento de medicamentos da rede pública (SUS) com receitas particulares. Outras ações incluem os programas de empréstimos "Mumbuca Resolve" e "+ Mulher", o Bilhete Único Universitário, além de ajustes na Renda Básica de Cidadania (RBC).

Deputada Célia Jordão troca de partido

A deputada estadual Célia Jordão anunciou a saída do PL: "Chego ao PSD para firmar minha linha de conduta, continuar firme no propósito de trabalhar pelo progresso econômico e social do estado do Rio de Janeiro e com propósito de seguir atuando pela proteção das mulheres, marcas do meu mandato", disse.

PICADINHO

Angra dos Reis representa a região Sudeste no evento "Troca de Experiências: Estratégias Municipais de Adaptação Climática", hoje e amanhã, em Brasília.



O Instituto Nacional de Cardiologia realiza hoje, a partir das 9h, na Praça Serzedelo Correia, em Copacabana, a campanha "Saúde Plena: Cuidar é Integrar" pelo Dia Mundial da Saúde.



A escritora Martha Medeiros participará do Clube de Leitura sobre seu livro "Feliz por nada" no CCBB Rio. O encontro será mediado por Ramón Nunes Mello e pela curadora Suzana Vargas. Amanhã, às 17h30. Rua Primeiro de Março, 66, Centro.

Colaboração de Claudia Villas Boas