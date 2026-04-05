Universidade Federal do Rio de Janeiro frequentemente figura no topo do ranking de ensino do país - Divulgação/UFRJ

Universidade Federal do Rio de Janeiro frequentemente figura no topo do ranking de ensino do paísDivulgação/UFRJ

Publicado 05/04/2026 05:00 | Atualizado 05/04/2026 10:00

O estado do Rio de Janeiro ocupa uma posição de destaque no cenário científico brasileiro. É o segundo maior polo de pesquisa, ciência e tecnologia do Brasil, atrás apenas de São Paulo. A UFRJ, por exemplo, frequentemente alterna posições no topo dos rankings nacionais, sendo reconhecida como uma das melhores universidades federais e de pesquisa do país. Em levantamento de 2025, alcançou o 2º lugar no Brasil em ranking global de universidades. Uma decisão da Justiça paulista, na semana passada, acendeu um sinal amarelo para pesquisadores que recebem financiamento e não conseguem concluir seus trabalhos. Deixar de entregar a dissertação de mestrado deve resultar na devolução dos valores ao erário, sob pena de enriquecimento ilícito da parte inadimplente.

Dezesseis toneladas de café fraudado

Pavel Cardoso preside a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC) - Gilvan de Souza

Pavel Cardoso preside a Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC)Gilvan de Souza

O presidente da Associação Brasileira da Indústria de Café (ABIC), Pavel Cardoso, em recente evento, ressaltou a cooperação entre os setores público e privado para retirar do mercado, em aproximadamente um ano e meio, cerca de 16 toneladas de cafés adulterados. "O Rio de Janeiro passa a ser modelo de como agir quando o assunto é café fraudado. Estamos conseguindo educar o varejista, o consumidor e o industrial para garantir um alimento seguro na mesa do brasileiro".

Enfermagem da UFRJ expandida para Macaé

A pedra fundamental para a expansão da escola de Enfermagem da UFRJ de Macaé, no Norte Fluminense, foi lançada. A área onde a escola será expandida foi cedida pela Prefeitura, após articulação da deputada federal Enfermeira Rejane (PCdoB), e servirá para ensino, pesquisa e cursos de extensão para a comunidade.

São Gonçalo aprova reajuste salarial

A Câmara Municipal de São Gonçalo, na Região Metropolitana do estado do Rio de Janeiro, aprovou reajuste salarial de 6% para servidores e aumento do vale-alimentação, com efeitos retroativos a março. O valor do cartão-alimentação para o Executivo passa a valer R$ 940,00. Também foram aprovados o Programa Municipal de Estágio Acadêmico e atualizações na Lei Orgânica para adequação constitucional.

PICADINHO

Juliana Brizola e Rejane Guerra lançam, no dia 8, a partir das 19h, o livro "Leonel Brizola por ele mesmo". A obra resgata memórias, história e visão de país do ex-governador. Livraria da Travessa do Shopping Leblon. Avenida Afrânio de Melo Franco, 290.



O artista visual Marcelo Rezende inaugura dia 8, às 17h, a mostra "Tratados Rompidos numa Distopia Tropical" sobre questões econômicas, sociais e ambientais, no Centro Cultural Cândido Mendes. Rua Joana Angélica, 63, Ipanema.



Estão abertas as inscrições para o II Torneio de Parasurf Praia Para Todos, que acontecerá no dia 11, às 9h, no Posto 12 da Praia do Recreio. Informações pelo Instagram do Instituto Novo Ser: @institutonovoser.

Colaboração de Claudia Villas Boas