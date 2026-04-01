Presidente do TJRJ, desembargador Ricardo Couto é o governador em exercício do Rio de Janeiro - Reginaldo Pimenta

Presidente do TJRJ, desembargador Ricardo Couto é o governador em exercício do Rio de JaneiroReginaldo Pimenta

Publicado 01/04/2026 05:00

A política do Rio está vivendo um dos seus momentos mais complexos depois do golpe militar de 64 e da fusão que acabou com o antigo estado da Guanabara. Não há um movimento no tabuleiro que não mexa com o todo. O Supremo Tribunal Federal terá tarefa árdua na quarta-feira da semana que vem, dia 8 de abril, em definir não só o papel do novo presidente da Assembleia Legislativa do Rio como o passo a passo legal da eleição que definirá o modelo do mandato-tampão. O ideal é que tudo seja decidido de uma vez, para não abrir margem para apelações que retardam a definição do processo. A discrição do governador "provisório" Ricardo Couto ajuda muito a jogar água na fervura. Mesmo ele está ansioso para que uma solução seja anunciada. Os auxiliares de Cláudio Castro que hoje estão à disposição do desembargador Couto também aguardam novos comandos.

Travesti será candidata ao Senado pelo Rio

Transexual Indianarae Siqueira, filiada ao PT, se candidatará pelo PCdoB - Divulgação

Transexual Indianarae Siqueira, filiada ao PT, se candidatará pelo PCdoBDivulgação

A transexual Indianarae Siqueira, fundadora da Casa Nem, que acolhe pessoas LGBTQIAPN+ em vulnerabilidade social, é uma das apostas do PCdoB para representar o Rio no Senado. Atualmente, a ativista é filiada ao PT carioca, que tem planos para lançá-la a deputada estadual enquanto o PCdoB tenta formar uma chapa com Benedita da Silva, também candidata ao Senado. O PT, no entanto, já bateu o martelo que as duas suplências serão da própria legenda.

Castra Mais RJ amplia atendimento

A partir deste mês, o Castra Mais RJ, programa de castração gratuito para cães e gatos, iniciativa do deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB-RJ), passa a contar com dois ônibus. Os próximos destinos são Vicente de Carvalho, na Zona Norte, de 6 a 17 de abril, e Recreio dos Bandeirantes, na Zona Oeste, de 6 a 10 de abril. O Castra Mais RJ já realizou mais de quatro mil cirurgias este ano.

Escolas públicas do Rio ganham 3 milhões de livros

A Secretaria de Estado de Educação divulgou os números de 2025 do projeto "Educação do Amanhã": 3,6 milhões de livros distribuídos, 1.169 escolas visitadas para orientações em IA, mais de 40 mil professores e 126 mil estudantes cadastrados na plataforma e-Rio, onde 90 mil alunos foram avaliados.

PICADINHO





O psiquiatra Jorge Jaber lança o livro "Adicção e transtornos mentais: teorias, tratamentos e abordagens", baseado no curso gratuito de Formação de Terapeutas em Dependência Química, que formou mais de 20 mil alunos. Amanhã, às 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon. Avenida Afrânio de Melo Franco, 290.



O Pro Criança Cardíaca recebe ovos e chocolates para crianças atendidas pela instituição. Rua Dona Mariana, 40, Botafogo. Também é possível contribuir via pix pelo e-mail A Cia. dos Trópicos encerra hoje, às 20h, a temporada da peça "A Sarça Ardente", no Teatro Municipal Ziembinski. Rua Urbano Duarte, s/nº, Tijuca.O psiquiatra Jorge Jaber lança o livro "Adicção e transtornos mentais: teorias, tratamentos e abordagens", baseado no curso gratuito de Formação de Terapeutas em Dependência Química, que formou mais de 20 mil alunos. Amanhã, às 19h, na Livraria da Travessa do Shopping Leblon. Avenida Afrânio de Melo Franco, 290.O Pro Criança Cardíaca recebe ovos e chocolates para crianças atendidas pela instituição. Rua Dona Mariana, 40, Botafogo. Também é possível contribuir via pix pelo e-mail euapoio@procrianca.org.br

Colaboração de Claudia Villas Boas