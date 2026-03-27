O desmatamento em regiões tropicais, como a Amazônia, está diretamente associado ao aumento das temperaturas locais - AFP

O desmatamento em regiões tropicais, como a Amazônia, está diretamente associado ao aumento das temperaturas locaisAFP

Publicado 27/03/2026 05:00

O Rio de Janeiro foi um dos poucos estados brasileiros que apresentou aumento na cobertura florestal na última década, com acréscimo de 33 mil hectares. Por outro lado, o desmatamento no estado – que havia diminuído 67% entre 2022 - aumentou 94% em 2024. Como se isso não bastasse, o impacto mais grave veio das queimadas, que dispararam 189% e devastaram 56 mil hectares. Esses dados fazem parte do Anuário Estadual de Mudanças Climáticas, lançado pelo Instituto Clima e Sociedade (ICS) e pelo Centro Brasil no Clima (CBC), organizações que mapeiam políticas ambientais no país. O Anuário apresenta um panorama dos 26 estados e do Distrito Federal, com dados socioeconômicos e informações sobre projetos e financiamento climático.

Pimenta começa por Niterói

Lei estadual permite spray de pimenta para a autodefesa das mulheres - Valter Campanato/Agência Brasil

Lei estadual permite spray de pimenta para a autodefesa das mulheresValter Campanato/Agência Brasil

Farmácias de Niterói serão as primeiras do Estado a comercializar, em abril, sprays de autodefesa para mulheres, conforme autoriza a lei estadual sancionada em novembro do ano passado pelo então governador Cláudio Castro. As drogarias Preço Popular, Ocean Farma e Ultrafarma fecharam acordo com a Condor Tecnologias Não Letais, fabricante do spray de espuma Defensor e fizeram seus pedidos, já em produção. A lei prevê que somente mulheres acima de 18 anos ou 16 (com autorização dos responsáveis) podem comprar esses dispositivos, feitos de extratos vegetais, no limite de dois frascos de 70 ml por mês. O da Condor é à base de peperina, uma pimenta menos forte que a usada pelas forças policiais, na concentração de 20%, conforme determina a lei.

Multa de trânsito vira doação em Petrópolis

A Câmara Municipal de Petrópolis aprovou um projeto de lei, de autoria do vereador Júnior Paixão (PSDB), que cria a possibilidade de conversão de multas leves de trânsito em doação de sangue. A proposta prevê que condutores autuados por infrações leves tenham a opção de escolher entre o pagamento da multa ou a realização da doação em unidades oficiais de hemoterapia.

Movimento político "batom patriota" para o Senado

Fernanda, mulher do pré-candidato à presidência da República Flávio Bolsonaro (PL-RJ), está cotada para ser suplente de quem venha disputar vaga ao Senado pelo PL do Rio de Janeiro. Ela fez sucesso quando integrou a comitiva que viajou ao Chile para acompanhar a cerimônia de posse do presidente do país, José Antonio Kast.

PICADINHO

Hoje, às 19h, o documentário "Margaret Mee e a Flor da Lua" (2012), dirigido por Malu De Martino, será exibido na abertura da temporada 2026 do Cine Lage, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage.



A Orquestra Filarmônica Fluminense, sob a regência do maestro Eliézer Rodrigues, abre a temporada 2026 com o concerto "Meu Brasil Brasileiro". Hoje, às 19h, na Escola de Música da UFRJ. Rua do Passeio, 98, Centro.



A jornalista e documentarista Luize Valente lançou, pela Editora Vestígio, "A Confraria da Oliveira", romance que narra a vida de duas mulheres separadas por cinco séculos e unidas por um segredo familiar.

Colaboração de Claudia Villas Boas