Carlos Minc (PSB) é autor da lei que substitui descartáveis por utensílios reutilizáveis nas escolas - Reprodução de Redes Sociais

Carlos Minc (PSB) é autor da lei que substitui descartáveis por utensílios reutilizáveis nas escolasReprodução de Redes Sociais

Publicado 22/03/2026 05:00

Nos últimos seis anos, cerca de 16 bilhões de sacolas plásticas deixaram de ser lançadas no meio ambiente brasileiro. Apesar do presidente dos Estados Unidos Donald Trump tirar o tema "respeito ao meio ambiente" da pauta, a preocupação com a saúde do planeta não morreu. Os dados da Associação dos Supermercados mostra que vale a pena investir na despoluição. Autor da lei que incentiva a substituição do plástico, o deputado Carlos Minc (PSB) parte para outra ideia. "Já aprovamos nova lei que determina a substituição de copos e pratos plásticos descartáveis nas escolas do Rio de Janeiro, que passarão a usar utensílios reutilizáveis. Serão mais bilhões de itens plásticos que deixarão de poluir nosso ambiente. Seguimos firmes na luta contra a poluição plástica, pela proteção dos mares, dos rios e pela saúde da população", diz.

Rio de Janeiro ganha Casa da Igualdade Racial

Casa da Igualdade Racial, no Centro, oferece serviços à população negra - Divulgação

Casa da Igualdade Racial, no Centro, oferece serviços à população negraDivulgação

O Ministério da Igualdade Racial inaugurou a Casa da Igualdade Racial no Rio, na Avenida República do Chile, no Centro. Fruto de parceria do Governo Federal e gestões locais, o lugar oferecerá diversos serviços à população negra, entre eles, cursos de empreendedorismo. A ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco, comentou: "O atendimento aqui será humanizado: quem buscar justiça contra o racismo encontrará apoio psicológico e orientação jurídica qualificada".

Exposição na Alerj informa sobre doença rara

A Assembleia Legislativa do Rio realiza, até 3 de abril, a mostra "Neuromielite Óptica – Você não vê, mas eu sinto". A exposição, promovida no mês de conscientização da doença, é uma parceria da Frente Parlamentar de Doenças Raras da Alerj, Subdiretoria-Geral de Cultura e Associação Brasileira de Neuromielite Óptica.

Projeto contra uso excessivo de celular avança na Alerj

A Assembleia Legislativa do Rio aprovou, em segunda discussão, projeto do deputado Arthur Monteiro (União) que cria a Política Estadual de Conscientização sobre o Uso Excessivo de Dispositivos Eletrônicos. O objetivo é alertar sobre a utilização inadequada do celular na saúde mental e física, especialmente de crianças e adolescentes.

PICADINHO

O projeto "Embaixadas Cariocas", da Secretaria de Integração Metropolitana, oferece vagas gratuitas para cursos profissionalizantes e atividades esportivas. Inscrições pelo site.



O Shopping Nova Iguaçu realiza hoje campanha de adoção de cães e gatos em parceria com a Secretaria de Proteção Animal da Prefeitura.



No próximo dia 24, às 19h, acontecerá a palestra gratuita "Filosofia e cinema: encontro vital", no Sesc Copacabana. No dia 16 de abril, às 16h, será no Arte Sesc Flamengo.