Goleiro Bruno teve habeas corpus negado pelo TJRJ após descumprir as determinações da Justiça - AFP

Goleiro Bruno teve habeas corpus negado pelo TJRJ após descumprir as determinações da JustiçaAFP

Publicado 19/03/2026 05:00

Ao negar o pedido de liminar com habeas corpus para o goleiro Bruno Fernandes, ex-Flamengo, a 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro levou em conta que ele descumpriu regras judiciais. Esta desobediência custa caro. A Vara de Execuções Penais revogou seu livramento condicional após ele viajar para o Acre sem autorização em fevereiro de 2026 para jogar pelo time Vasco-AC. Além da viagem, foi reportado que ele descumpriu regras ao frequentar um jogo no Maracanã durante o horário em que deveria estar em recolhimento domiciliar. O ex-jogador foi condenado, em 2013, a mais de 22 anos pelo por feminicídio, sequestro, cárcere privado e ocultação de cadáver da modelo Eliza Samudio, mãe de seu filho Bruno.

Agricultura familiar ganha força no Estado do Rio

O programa Da Terra à Mesa incentiva o consumo de alimentos saudáveis - Divulgação/Bernardo Gomes

O programa Da Terra à Mesa incentiva o consumo de alimentos saudáveis Divulgação/Bernardo Gomes

A Superintendência Federal do Desenvolvimento Agrário e a Associação de Agricultores Biológicos do Estado lançam, amanhã, na Biblioteca Parque, no Centro do Rio, o projeto "Sistemas Agroflorestais Biodiversos para a Transição Agroecológica e a Segurança Alimentar". A iniciativa integra o programa "Da Terra à Mesa" para fortalecer a agricultura familiar e ampliar a oferta de alimentos saudáveis. A previsão é atender 200 famílias de assentados, indígenas e quilombolas.