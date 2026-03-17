André Português, ex-prefeito de Miguel Pereira, pode ser um dos candidatos ao governo fluminense - Divulgação

André Português, ex-prefeito de Miguel Pereira, pode ser um dos candidatos ao governo fluminenseDivulgação

Publicado 17/03/2026 05:00

A mesma dúvida do Gilberto Kassab "se cabe mais um nome na disputa presidencial" começa a existir na sucessão do governador Cláudio Castro, no Rio. O eleitorado fluminense está disposto a apostar numa terceira candidatura que seja da polarização? Aliados de André Português, ex-prefeito de Miguel Pereira, garantem que ele está sendo sondado para viabilizar seu nome para o Palácio Guanabara a partir de uma aliança entre Republicanos e Partido Novo. Português foi visto conversando com lideranças nacionais e estaduais do partido de Edir Macedo, como Marcos Pereira e Luis Carlos Gomes. O mote da campanha seria permitir ao eleitor apostar no conceito do "gestor empreendedor" que mudou Miguel Pereira e agora quer surfar na sua popularidade regional. A rejeição dele é baixa. Português quer ser a novidade da campanha e o Republicanos complementaria com o seu conservadorismo nos costumes.

Postos de Gasolina aumentam preço na bomba

Motoristas denunciam alta de preços de combustíveis no estado do Rio - Divulgação

Motoristas denunciam alta de preços de combustíveis no estado do RioDivulgação

Nas últimas 48 horas, vários postos de gasolina do Rio de Janeiro foram denunciados por motoristas com aumentos significativos de preços na bomba. Os relatos são de acréscimos entre 30 e 60 centavos por litro de gasolina e diesel em algumas regiões. O aumento no preço da gasolina e do diesel não é um reajuste autorizado "diretamente" pelo governo, mas sim uma consequência da valorização do barril de petróleo internacional, que pressiona a política de preços da Petrobras e aumenta a defasagem. O Governo Federal anunciou medidas para tentar conter a alta dos combustíveis e monitorar o mercado devido à crise, mas na ponta final há a desobediência.

Projetos da Alerj incentivam mulheres no esporte

A Alerj aprovou dois projetos do deputado Daniel Martins (União) que incentivam mulheres no esporte. Um estabelece a Política Estadual de Fomento ao Futebol Feminino. O outro, institui a Política Estadual de Apoio e Incentivo à Mulher no Esporte - este em coautoria com a deputada Índia Armelau (PL).

Agentes da segurança pública recebem Medalha Tiradentes

A Alerj, por sugestão do deputado Giovani Ratinho (SDD), concedeu Medalha Tiradentes a três agentes da segurança pública. Foram agraciados a secretária de Estado de Administração Penitenciária, Maria Rosa Lo Duca, o delegado de Copacabana, Ângelo Machado, e o cabo da Polícia Militar, Marcio Pitanga.

PICADINHO

Nos últimos dias como prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD) se associou à Ubam (União Brasileira de Apoio aos Municípios), comandada pelo prefeito de Teresópolis, Leonardo Vasconcellos (União).

A obra social RIOinclui entrega hoje a 6ª sala de leitura inclusiva. O acervo tem 250 livros, parte em braille, audiodescrição, comunicação alternativa e linguagem simples, no Centro de Reabilitação São José, em Madureira.

Hoje, às 18h, o vereador Leonel de Esquerda (PT) entregará a Medalha Pedro Ernesto ao músico Gabriel da Muda; e a Medalha Chiquinha Gonzaga à muralista RafaMon e à artista plástica Helenice Dornelles.