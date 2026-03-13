Titular do Ministério da Saúde, Alexandre Padilha tem priorizado ações da pasta no estado do Rio - Divulgação/Ministério da Saúde

Titular do Ministério da Saúde, Alexandre Padilha tem priorizado ações da pasta no estado do RioDivulgação/Ministério da Saúde

Publicado 13/03/2026 05:00

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, é a autoridade federal que mais veio ao Rio de Janeiro desde que assumiu o cargo no governo Lula III (janeiro de 2023). Para 2026, o orçamento total do Ministério da Saúde está estimado em R$ 271,3 bilhões, com destaque para a ampliação de ações de saúde da família, de alta complexidade, além de repasses para o Rio. Em setembro de 2025, anunciou medidas de reestruturação no Hospital da Lagoa e institutos federais, visando reduzir filas de cirurgias. Em janeiro deste ano, inaugurou novos serviços e acompanhou mutirões de perícia médica do INSS no estado. E tem monitorado o programa "Agora Tem Especialistas", que reativou 329 leitos em unidades federais fluminenses em 2025. Hoje, o ministro abre a Conferência Nacional de Alto Nível em Hanseníase 2026 na capital. A ordem é priorizar o Rio.

Três Rios vira centro de debate do Estado

Universidade Federal Rural sedia evento do Friperj sobre o Rio de Janeiro - Reprodução Redes Sociais

Universidade Federal Rural sedia evento do Friperj sobre o Rio de Janeiro Reprodução Redes Sociais

O Fórum de Reitores das Instituições de Ensino do Estado do Rio de Janeiro (Friperj) tem realizado debates – denominados de "Diálogos Fluminenses" – nas diversas regiões do estado sobre o fomento e desenvolvimento socioeconômico. Hoje (13), às 18h, os Diálogos Fluminenses desembarcam no Instituto Três Rios, da Universidade Rural, para um debate sobre a inserção das universidades no desenvolvimento da região Centro-Sul Fluminense e de Petrópolis.

Teatros da Funarj economizam energia

O projeto ECO FUNARJ, que implantou energia solar em teatros do Rio, apresenta resultados. Na Sala Cecília Meireles, comparando o final de 2024 ao mesmo período de 2025, houve queda de 27,36%. No Teatro Mário Lago, de julho a dezembro, a redução chegou a 87,46%. A economia total soma, até agora, R$ 30 mil.

Entorno do Sambódromo passará por revitalização

Vereadores, técnicos da prefeitura e representantes da sociedade civil discutiram esta semana o projeto "Praça Onze Maravilha". Entre as mudanças previstas, a demolição do Elevado 31 de Março, reformulação da Marquês de Sapucaí e Pequena África, construção do Parque do Porto e da Biblioteca dos Saberes, unidades habitacionais e mudanças nas vias. O investimento de R$ 1,7 bilhão será uma parceria público-privada (PPP).

PICADINHO

O Museu Itinerante da Amazônia inaugura hoje, às 17h, a exposição "Passado, Presente, Futuros" sobre efeitos da crise climática. Até 7 de abril, no Instituto de Arquitetos do Brasil (IAB-RJ). Rua do Pinheiro, 10, Flamengo.



O professor Elias Jabbour lança hoje, às 19h, o livro "Poder e Socialismo: governança, classes, ciência e projetamento na China", no Clube de Engenharia. Avenida Rio Branco, 124, Centro.



O vereador Rafael Satiê (PL) lança o livro "O Mínimo Sobre a Favela", hoje, às 19h, na Livraria da Travessa. Avenida Afrânio de Melo Franco, 290, Leblon.