Família de Jane Reis, candidata a vice-governadora na chapa de Paes, vai apoiar Flávio Bolsonaro Reprodução Redes Sociais

Publicado 08/03/2026 05:00

Os líderes nacionais mais influentes da política brasileira não mandam como antes no jogo local. Valdemar Costa Neto (PL), Gilberto Kassab (PSD), Ciro Nogueira (PP), Antônio Rueda (União Brasil), Baleia Rossi (MDB), Gleisi Hoffmann (PT) e Marcos Pereira (Republicanos) podem muito. Mas não podem tudo. O ex-presidente Michel Temer já lavou as mãos. Jane Reis (MDB) pertence ao grupo familiar que apoia Flávio Bolsonaro (PL) e Eduardo Paes (PSD) à Lula. Dos 27 diretórios emedebistas espalhados no país, 16 se posicionam contra apoiar a reeleição de Lula e 11 a favor. Ratinho Junior virá ao Rio em julho buscar votos, e ele é do PSD. Kassab não pode impedir.

Candidatura de Rueda no Rio de Janeiro sobe no telhado

Antonio Rueda usou helicóptero de Vorcaro depois de corrida de Formula 1Divulgação

A intenção do presidente nacional do União Brasil, Antonio Rueda, de ter sua candidatura a deputado federal pelo Rio de Janeiro ficou mais distante depois do escândalo do Banco Master. A ligação dele com o banqueiro Daniel Vorcaro (ex-dono do Banco) baseia-se em uma estreita relação de proximidade política e pessoal, que se tornou alvo de investigações da Polícia Federal (PF). Outros políticos constam na agenda do banqueiro. Na agenda de Vorcaro constam parlamentares, governadores e ministros do STF.

Projeto beneficia empreendedores da Enfermagem

O projeto da deputada federal Enfermeira Rejane (PCdoB) que regulamenta a emissão de notas fiscais eletrônicas para os serviços de Enfermagem foi aprovado pela Comissão de Saúde da Câmara. Pelo texto, os municípios terão que adequar o sistema de emissão de notas fiscais para incluir serviços como curativos, tratamentos estéticos, home care, pré-natal e todas as outras especialidades exercidas pelos profissionais da categoria.

Sebrae aponta setores que lideram novos negócios no Rio

Levantamento recente do Sebrae Rio mostra que o setor de Logística & Transporte (17,6%) foi o segmento com o maior número de novos negócios no estado do Rio de Janeiro. Saúde & Bem-Estar (13,3%), Serviços de Alimentação (10,2%) e Casa e Construção (7,9%) completam os primeiros lugares da lista.

PICADINHO

Hoje, Dia Internacional da Mulher, a advogada Bianca Alves, do Instituto Justiça Delas, será uma das homenageadas na 11ª edição do "Prêmio Nise da Silveira - Mulheres que Inspiram".



A Casa da Tia Ciata realiza hoje, às 14h, o Samba da Cabaça, com entrada gratuita, em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Rua Tia Ciata, 235, Pequena África, Centro.



O recital cênico "Chiquinha Gonzaga e seu legado" chega a São João de Meriti, amanhã, às 16h. Entrada gratuita. Rua Panamense, 23-76, Jardim Meriti.