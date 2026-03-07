O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) fiscaliza o uso correto do dinheiro público - Reprodução Redes Sociais

Publicado 07/03/2026 05:00

As condenações a 76 anos de prisão de Domingos Brazão por ser um dos mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco e a de José Gomes Graciosa a 13 anos por lavagem de dinheiro trazem tensão ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-RJ). Alguns nomes são cotados ao cargo de conselheiro: Cláudio Castro, Rodrigo Amorim (União), Alexandre Freitas (Pode), Dr. Deodalto (PL), Rosenverg Reis (MDB) e Val Ceasa (Patriota). O escolhido receberá vencimento de R$ 41.845,48, gratificação de 1/3 do salário (cerca de R$ 13.237,90), auxílio-alimentação mensal de R$ 3.169,72, auxílio-educação com reembolso de R$ 5.242,26, auxílio-saúde (reembolso), auxílio-locomoção e estrutura de gabinete com cargos comissionados indicados. E ainda a possibilidade de converter períodos de férias não gozadas em pecúnia e dias de descanso remunerado.

Lula promete investimentos no Rio

Presidente Luiz Inácio Lula da Silva anuncia projetos para o estado do Rio - Ricardo Stuckert / PR

Em entrevista exclusiva ao jornal "O Dia", o presidente Lula citou investimento do Novo PAC de R$ 340 milhões no Jardim Maravilha, em Guaratiba. O objetivo é controlar as cheias que sempre afetaram a região. Também foi divulgado o prosseguimento do programa "Alerta Mulher Segura", que aprimora o monitoramento eletrônico de criminosos que usam tornozeleiras eletrônicas e aumenta a capacidade de acompanhar os casos em tempo real. O presidente também anunciou a abertura de novas Casas da Mulher Brasileira e novos Centros de Referência, além do reforço de delegacias especializadas para que funcionem por 24 horas, com agentes qualificados.

Sistema bancário terá relatoria de Queiroz

O secretário municipal de Administração do Rio e deputado federal Marcelo Queiroz (PSDB-RJ) voltou à Câmara para relatar o principal projeto sobre o sistema bancário. "Um dos objetivos é dar segurança jurídica aos processos de liquidação bancária e ampliar a atuação do Banco Central", declarou.

Programa contra feminicídio não saiu do papel

A vereadora Monica Benicio (PSOL-RJ) lança, amanhã, no Dia Internacional da Mulher, um abaixo-assinado pela implementação do Programa de Enfrentamento ao Feminicídio, durante o ato 8M RJ, que será realizado a partir das 10h, na altura do Posto 3, em Copacabana. Sancionado em 2022 por lei municipal, o programa ainda não foi implementado pela Prefeitura do Rio.

PICADINHO

Amanhã será lançada a 6Wings, startup brasileira que criou uma plataforma que transforma pontos de fidelidade e milhas vencidas em viagens de estudantes, capacitação de jovens e projetos de desenvolvimento.



O III Encontro de Artes Marciais Adaptadas do Praia Para Todos acontece hoje, às 9h, na Praia da Barra, no Posto 3. Os instrutores e faixas-pretas Júnior Madruga, André Seabra e Luciano Jatobá comandarão o circuito de Jiu-Jitsu e MMA.



Com apoio do Instituto Motiva e RioSP, o projeto Container do Esporte abre 240 vagas gratuitas para aulas de vôlei, handebol, tênis, badminton e atletismo em Mangaratiba. As atividades iniciam no dia 9.