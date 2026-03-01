Criadora de conteúdo adulto, Andressa Urach demonstrou interesse em ocupar vaga no Congresso - Reprdução/Instagram

Publicado 01/03/2026 05:00

Depois da modelo Gracyanne Barbosa, com as bençãos do presidente da Câmara, Hugo Motta, anunciar filiação ao Republicanos, partido da Igreja Universal, com o objetivo de disputar uma vaga no Congresso, outras beldades estudam entrar na política. A criadora de conteúdo adulto Andressa Urach disse que é antigo o seu desejo de trabalhar no Congresso Nacional. Ela chegou a pedir sugestões de partidos aos seus seguidores em redes sociais. A apresentadora do reality show erótico "A Casa das Brasileirinhas", Elisa Sanches, busca espaço nesta fase de pré-candidatura a deputada federal pelo PDT do Rio de Janeiro. Em 2022, Clóvis Basílio dos Santos, conhecido como Kid Bengala, candidatou-se a deputado federal por São Paulo pelo partido União Brasil, mas não foi eleito. Ele não decidiu se tenta mais uma vez.

Identificação criminal no Rio ganha reforço

Projeto de Vinicius Cozzolino criou o Banco de Perfis Genéticos no Estado - Divulgação

A Alerj aprovou projeto do deputado Vinicius Cozzolino (União) que institui o Banco de Perfis Genéticos do Estado do Rio de Janeiro para compor a Rede Integrada de Bancos de Perfis Genéticos do Brasil. A medida estrutura a coleta e o armazenamento de perfis genéticos para identificação criminal. "O DNA é ciência, é precisão e é justiça. Ele responsabiliza culpados, protege inocentes e dá respostas às famílias", afirmou o parlamentar.

Instituto Reação recebe tatame padrão internacional

Jovens do Instituto Reação ganharam novo tatame olímpico no Complexo Esportivo da Rocinha. O piso, certificado pela Internacional Judo Federation (IJF) e pela Confederação Brasileira de Judô (CBJ), integra as melhorias realizadas pelo Governo do Estado, com obras da EMOP-RJ. O modelo, utilizado nos Jogos Rio 2016 e Lima 2019, simula palha de arroz, é antiderrapante, impermeável e composto por placas de 2m x 1m e 50mm de espessura.

Bebidas falsas mais fáceis de serem identificadas

Estabelecimentos que comercializam bebidas alcoólicas poderão disponibilizar QR Code para o consumidor consultar os sistemas oficiais de verificação de autenticidade. A determinação consta em projeto do deputado Daniel Martins (União), aprovado pela Alerj. A medida ainda tem que ser aprovada pelo governador.

A palestra "Eleições 2026: Tendências e Oportunidades", com o jornalista Daniel Lascani, será realizada no próximo dia 3, das 10h às 13h, na Escola do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro (Elerj). Rua da Ajuda, 5, Centro.



"Paisagens coreográficas", de Marcia Milhazes Companhia de Dança, que mistura pintura, corpo e música, acontece nos dias 3, 5, 10 e 12, às 15h e às 17h. Casa Roberto Marinho. Rua Cosme Velho, 1105.



O Sebrae Rio oferece três cursos gratuitos, on-line e de curta duração sobre sustentabilidade (ESG), inovação (Inovagov) e proteção de dados (LGPD) para servidores e gestores municipais. Inscrições: https://sites.rj.sebrae.com.br/inscricao/politicas-publicas#inscreva-se