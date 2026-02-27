Ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF) - REPRODUÇÃO

Em seu voto no julgamento do caso Marielle Franco, o relator do processo, ministro Alexandre de Moraes, afirmou que as milícias continuam exercendo forte controle territorial e político no Rio de Janeiro. Quase 8 anos após o assassinato da vereadora e do seu motorista, Anderson Gomes, as milícias ainda concentram quase metade da área dominada por grupos armados na Região Metropolitana. Bairros como Santa Cruz e Campo Grande permanecem como os principais baluartes de domínio consolidado da milícia, resistindo às investidas de facções do tráfico. A preocupação do ministro é que as milícias, não sendo incomodadas, continuem entrando na política institucional e se fazendo representar em postos estratégicos de decisão. O voto que condenou os irmãos Brazão a 76 anos de prisão foi claro no sentido de que o poder dos criminosos continua intacto no Rio.

Rio amplia atendimento oncológico

Após a inauguração do Instituto Estadual de Oncologia da Baixada Fluminense (Onco Baixada), o Governo do Estado zerou a fila de 162 pacientes que aguardavam a primeira consulta em mastologia oncológica na capital e na Baixada Fluminense. Com investimento de R$ 87,3 milhões e 100 leitos exclusivos, a unidade tem capacidade para 5 mil atendimentos, 340 internações e 300 cirurgias por mês. O governador Cláudio Castro destacou o marco histórico, e a secretária Claudia Mello celebrou a agilidade no acesso ao tratamento.

Metrô, trens e barcas bateram recordes no Carnaval

Mais de 4 milhões de passageiros utilizaram trens, metrô e barcas durante o Carnaval, entre 13 e 18 de fevereiro. O esquema especial da Secretaria de Estado de Transporte e Mobilidade Urbana, com MetrôRio, SuperVia e Consórcio Barcas Rio, garantiu operação 24h. O metrô conduziu 3,6 milhões de pessoas enquanto as barcas bateram recorde na linha Arariboia.

Home care: regras para garantir segurança

A deputada estadual Lilian Behring (PCdoB) apresentou na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro projeto que estabelece novas regras para o home care no estado. A proposta busca enfrentar a precarização de enfermeiros, técnicos e auxiliares, garantindo descanso adequado, acesso a banheiro, transporte seguro, adicionais legais, piso salarial e seguro de vida. O texto também prevê fiscalização anual e multas de 5 mil a 50 mil UFIR-RJ, além da suspensão do alvará de empresas que desrespeitarem os direitos trabalhistas.

PICADINHO

Fulvio Stefanini estreia "O Pai", de Florian Zeller, no Teatro TotalEnergies. Amanhã, às 20h. A temporada segue até 22 de março. Rua do Russel, 804, Glória.

O Shopping Nova Iguaçu iniciou campanha para ajudar famílias afetadas pelas chuvas. As doações, que podem ser realizadas no Piso 2, das 10h às 22h, serão destinadas à Assistência Social do município.

O Luau do Programa "Praia Para Todos" acontecerá amanhã, às 18h, no Posto 3 da Praia da Barra. A organização sugere que cada participante leve um prato de salgado ou doce mais a bebida.