Douglas Ruas se consolida como aposta da direita ao Governo do Rio, com apoio de Bolsonaro

Publicado 25/02/2026 05:00 | Atualizado 25/02/2026 17:59

Após articulação dos setores conservadores e o aval do Flávio Bolsonaro, o secretário estadual de Cidades, Douglas Ruas (PL), consolidou-se como principal nome da direita ao Governo do Rio em 2026. Filho do prefeito de São Gonçalo, Capitão Nelson, Ruas tem base política no segundo município mais populoso do estado, onde atuou na destinação de emendas e ocupou cargo na administração local. Licenciado do mandato de deputado estadual, conta com apoio de Jair Bolsonaro e do governador Cláudio Castro. Do outro lado, Eduardo Paes (PSD) deixará a prefeitura em março para disputar o Palácio Guanabara, abrindo espaço para Eduardo Cavaliere assumir. Rogério Lisboa foi nomeado para vice na chapa de Ruas. Já Cláudio Castro e Márcio Canella devem concorrer ao Senado.

Retorno de Chico D’Angelo ao PT movimenta cenário político

O retorno de Chico D'Angelo ao PT reacende especulações sobre 2026

O médico e ex-deputado federal Chico D’Angelo oficializa seu retorno ao Partido dos Trabalhadores no próximo dia 26, às 18h, em ato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Após deixar a legenda em 2018 e migrar para o Partido Democrático Trabalhista, ele volta ao PT em meio à reorganização do campo governista no estado e reacende especulações sobre seu papel nas eleições de 2026.

Estação de esgoto: Petrópolis atrás de boas notícias

Petrópolis receberá R$ 105 milhões em investimentos para ampliar a coleta e o tratamento de esgoto. A concessionária Águas do Imperador, do Grupo Águas do Brasil, construirá uma nova Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) com capacidade para tratar 90 mil litros por segundo, além de implantar 30 km de redes coletoras. A obra acompanha a expansão urbana e deve ser concluída no primeiro semestre do próximo ano.

Instituto João Calvino recebe recurso para ampliar ações sociais

O Instituto de Educação e Pesquisa João Calvino, na Penha, Zona Norte do Rio, receberá R$ 100 mil por meio de emenda do deputado estadual Vitor Junior (PDT), incluída na LOA de 2026. A instituição desenvolve ações de educação, capacitação profissional e cidadania no Complexo da Penha, atendendo crianças, jovens e famílias em vulnerabilidade. O recurso deve reforçar projetos de geração de renda e inclusão social.

PICADINHO

A Embaixada Carioca oferece oficina de empadão dia 26/02, às 9h. Inscrições presenciais ou por WhatsApp. Rua Perebebui, s/n – Padre Miguel. Com certificado de participação.



O Jungle Fight 145 será realizado no Velódromo do Parque Olímpico, na Zona Sudoeste, no dia 28. Participarão 17 lutadores do Rio e representantes de outros seis estados.



A Universidade Candido Mendes recebe inscrições, até 6 de março, para o curso de pós-graduação "Democracia e Direitos Humanos". O objetivo é debater democracia, impactos na sociedade e direitos humanos.