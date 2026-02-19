Ricardo Abrão propõe CPF obrigatório nas loterias para ampliar transparência e combater crimes - Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Publicado 19/02/2026 05:00 | Atualizado 20/02/2026 09:06

O deputado federal baiano João Alves, envolvido na CPI do Orçamento nos anos 90, ficou famoso por alegar ter ganhado na loteria mais de 200 vezes. De lá pra cá, muitas pessoas têm suspeitas da lisura das loterias estaduais espalhadas pelo Brasil. O deputado federal Ricardo Abrão (União-RJ) apresentou o Projeto de Lei que torna obrigatório o uso do CPF em todas as etapas das loterias administradas pelo poder público, incluindo apostas, prêmios e resgates. A proposta cria mecanismos de rastreabilidade, amplia a transparência e reforça o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento de ilícitos. Segundo o parlamentar, a medida fortalece o controle do setor, protege o cidadão e dificulta a atuação de organizações criminosas. O texto prevê ainda integração de dados entre órgãos de fiscalização e segue para tramitação na Câmara.

O prefeito Eduardo Paes (PSD) deve anunciar nesta semana a advogada Jane Reis como candidata a vice em sua chapa ao governo do Rio. Dirigente do MDB Mulher em Duque de Caxias, ela é irmã de Washington Reis e reforça a presença feminina, além de ampliar o diálogo com o eleitorado evangélico. Casada com pastor da Assembleia de Deus, Jane já disputou a Prefeitura de Magé em 2020. O anúncio ocorrerá em ato do MDB, com presença de lideranças nacionais.

Relatos infantis alertam para a crise climática

A ActionAid lançou o glossário “Pequenos grandes saberes”, produzido a partir de relatos e desenhos de 350 crianças e adolescentes de seis estados. A publicação reúne percepções de jovens que vivem em territórios afetados pelo racismo ambiental, como o Complexo da Maré e Heliópolis, abordando desafios como falta de saneamento, calor extremo e alagamentos. O material também traz metodologia para aplicação em escolas e projetos sociais.

Municípios discutem ações conjuntas contra maus-tratos a animais

A Secretaria de Integração Metropolitana (SEIM) promoveu, na última quinta-feira (12), no auditório da Prefeitura do Rio, um debate sobre atuação intermunicipal no combate à violência contra animais. O encontro reuniu gestores da região metropolitana, entidades e sociedade civil para discutir políticas integradas de combate ao abandono e aos maus-tratos. Ao fim, foi apresentada e assinada uma declaração de intenções para cooperação regional em defesa do bem-estar animal.

PICADINHO

A Galeria Dobra/ArtNova apresenta, a partir de 21 de fevereiro, a exposição "O Pardal no Peito", de Paulo Amorim, na Fábrica Bhering. Rua Orestes, 28/ 2º andar, Santo Cristo.



A cantora carioca Clariá retorna com o show 'Cantoras da Rádio', no dia 25 de fevereiro, às 20h, no Palácio da Música. Buarque de Macedo, 87, Flamengo.

A Blombô chega ao Leblon com a mostra “Aos Quatro Ventos”, reunindo 140 obras gráficas de Burle Marx, que serão leiloadas no dia 26 de fevereiro. Rua Juquiá, 61.