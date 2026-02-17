Especialista diz que Lula não cometeu irregularidade e que eventual queixa de Bolsonaro é pessoal - Divulgação/ PT/ Ricardo Stuckert

Publicado 17/02/2026 05:00 | Atualizado 17/02/2026 22:04

O experiente advogado Vinicius Cordeiro, especialista em Direito Eleitoral, está convencido que o presidente Lula não será punido pelo TSE por ter sido enredo da escola de samba Acadêmicos de Niterói. "Em primeiro lugar, propaganda eleitoral antecipada irregular só ocorre, segundo o artigo 36 da Lei 9.504, no caso de haver pedido expresso ao pré-candidato - coisa que não ocorreu". Ele acrescenta: "Além do que, o mesmo artigo 36 excepciona fazer exaltação das qualidades pessoais do pré-candidato. O Lula é pré-candidato, mas ainda não é candidato. A Lei ampara esse tipo de situação. Vários políticos já foram homenageados tanto no Carnaval do Rio como no de Recife". Já sobre a menção na Avenida ao ex-presidente Jair Bolsonaro como o palhaço Bozo, condenado por participar da tentativa de golpe de estado, segundo o advogado, caberá somente a ele entrar com ação se considerar que sua imagem e sua honra foram atingidas.

Aumento de passagem traz desgaste

Aumento nas passagens em pleno Carnaval pesa no bolso dos eleitores - Divulgação

O aumento de preço das passagens de ônibus estaduais concedido para as linhas metropolitanas e do interior em pleno domingo de Carnaval pegou muito mal. Os percentuais são de 9,93%, 11,69% e 12,61% dependendo do tipo de linha e dos serviços. A tarifa podia ter sido anunciada meses mais tarde, já que não há periodicidade legal, mas chegou em meio aos gastos do povo com IPTU, IPVA, Planos de Saúde, energia elétrica, matrícula e rematrícula escolar. O eleitor pode entender como traição da sua confiança.

Segurança na Cinelândia pede socorro

Procurado por empresários preocupados com a violência na região, o vereador Leniel Borel (PP) e sua equipe fazem rondas nas imediações da Câmara dos Vereadores, na Cinelândia. Gestores da Fiurj, faculdade Instituto do Rio de Janeiro, estão prestes a fechar o curso noturno que existe há 20 anos.

Centro de Convivência para ambulantes é inaugurado na Cidade Nova

A presidente da Comissão de Direitos Humanos da Alerj, Dani Monteiro, esteve na inauguração do Centro de Convivência das Ambulantes do Carnaval, na Casa do Catador, na Cidade Nova. O espaço, próximo ao Sambódromo da Marquês de Sapucaí, vai oferecer hidratação e apoio a trabalhadores informais no desfile das Campeãs.

PICADINHO

O Hospital Quali Ipanema recebe, até 23 de fevereiro, inscrições para a Pós-Graduação em Neurocirurgia Endovascular.



O artista plástico Pivetti participa da exposição “Cromatismo: Alegria das Cores”, em cartaz no Vogue Square, na Barra da Tijuca, durante fevereiro e início de março.



A Ong Crescer e a Mamma Jamma realizam o curso gratuito "Mãos que Transformam” voltado a mulheres em situação de vulnerabilidade. As aulas serão no New York City Center, na Barra da Tijuca.