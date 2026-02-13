Carnaval sem polêmica não é Carnaval. Para Jaime Cezário, escola de Niterói faz propaganda de Lula - Reprodução Redes Sociais

Publicado 13/02/2026 05:00

Carnaval sem polêmica, não é Carnaval. A escola Acadêmicos de Niterói abre os desfiles na Sapucaí com o enredo é "Do alto do mulungu surge a esperança: Lula, o operário do Brasil". Para o comentarista e carnavalesco Jaime Cezário trata-se de "propaganda eleitoral antecipada". Segundo ele, "o próprio samba faz alusões a músicas de campanha. Em um ano eleitoral, isso assume evidente conotação eleitoral. Se essa prática se tornar comum, corremos o risco de, nos próximos carnavais, termos ainda mais enredos em homenagem — possivelmente acompanhados de apoio financeiro de interessados na exaltação do homenageado. Sob a luz da isenção: se a situação fosse inversa, seria igualmente permitida? É algo que merece reflexão. Já tivemos presidentes históricos homenageados, como Vargas e Juscelino, mas nenhum deles em vida". O coordenador da cobertura de Carnaval da Rádio Tupi, Marcus Vinicius, o "Mr Bean", comentou: "Na questão política, o questionamento é discutível, mas vale ressaltar que a escola está amparada pelo regulamento da Liesa e pela própria lei eleitoral, pois a campanha política começa oficialmente mais adiante".

Programa quer conscientizar sobre perigo dos trotes

Lilian Behring comenta: "Não é brincadeira, é questão de vida ou morte" - Alex Ramos

Lilian Behring comenta: "Não é brincadeira, é questão de vida ou morte"Alex Ramos

Trotes ao SAMU representam até 30% das ligações ao número 192. Para resolver o problema, a deputada estadual Lilian Behring (PCdoB) apresentou projeto sobre o Programa Estadual de Conscientização contra o Trote ao SAMU, com campanhas em escolas, universidades, meios de comunicação e redes sociais, e parcerias com órgãos de saúde, segurança pública e conselhos tutelares. "Cada trote pode significar um atendimento que não chega a tempo. Não é brincadeira, é questão de vida ou morte", afirma.

Voto feminino em debate na Escola do Legislativo do Estado

A Elerj promove a palestra "Voto feminino como direito: a política de cotas e seus impactos na democracia", com Carlos Frota, Márcio Alvim, Kátia Junqueira, Jaqueline Martins e Neide Cardoso. O evento, híbrido, será dia 24 de fevereiro, das 10h às 13h, na Rua da Ajuda, 5, no Centro. Inscrições pelo site até 23 de fevereiro.

Enfrentar feminicídio é prioridade

Trezentos e trinta e seis homens que praticaram violência ou homicídio contra mulheres ainda estão soltos. O crime é hediondo e a pena de reclusão passou a ser de 20 a 40 anos. Se forem presos, o acesso à progressão de regime e à liberdade condicional tornou-se mais difícil. O condenado perde automaticamente o direito de exercer o poder familiar e a guarda dos filhos.

PICADINHO

Pela primeira vez, crianças e adolescentes do Instituto Reação, que promove a integração social por esporte, educação e cultura, irão ao Rio Open, no Jockey Club, amanhã, dia da abertura.



Pesquisa da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel) Leste Fluminense-RJ aponta que 85% dos estabelecimentos esperam aumento no faturamento no Carnaval.



Carnaval da Anticorrupção promove concurso de "Bloco Mais Anticorrupção" e "Fantasia Anticorrupção Original" com prêmio de R$ 2.500,00, cada. Informações: http://www.marioavelino.com.br