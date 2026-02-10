Conselheiro José Graciosa - Divulgação/TCE-RJ

Publicado 10/02/2026 05:00

Breve, o Tribunal de Contas do Estado do Rio (TCE-RJ) terá que ter um novo conselheiro. A vaga deve ser aberta após a condenação de José Gomes Graciosa a 13 anos de prisão em regime inicialmente fechado e perda do cargo pelo crime de lavagem de dinheiro pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça (STJ), por 7 votos a 4. Segundo a Procuradoria-Geral da República, Graciosa e a então mulher, Flávia Lopes Segura, mantinham 1,160 milhão de francos suíços (cerca de R$ 7,8 milhões) em um banco na Suíça, resultado de propinas. "A permanência no cargo que ocupa é incompatível com os crimes praticados", afirmou a ministra Isabel Gallotti, relatora do caso. O conselheiro pode recorrer ao plenário do STJ e, posteriormente, ao STF.

PAC da Comunidade receberá R$ 880 milhões

A Rocinha, maior favela do país, receberá obras de infraesturura pelo PAC - Érica Martin

O PAC da Comunidade receberá mais de R$ 880 milhões para infraestrutura. Serão beneficiados o Complexo do Alemão e a Bacia do Rio Acari, na Zona Norte, a Rocinha, na Zona Sul, e o Jardim Maravilha, na Zona Oeste. A Câmara Municipal do Rio, com os vereadores Marcelo Diniz (PSD) e Carlo Caiado (PSD) à frente das tratativas, destinou recursos ao projeto. Desde 2024, foram autorizadas operações de crédito que somam mais de R$ 4 bilhões.

Gabriel Monteiro quer participar de blitz

O ex-vereador e ex-PM, Gabriel Monteiro, que após deixar a prisão usa tornozeleira eletrônica, apareceu em vídeo participando de ação policial dentro de um bingo clandestino em Parada de Lucas, na Zona Norte. Ele confidenciou a um amigo que avalia se deve participar de blitz da corporação durante o Carnaval.

RioPrevidência: Delação de R$ 1 bilhão

Desde que o ex-presidente do Rioprevidência Deivis Marcon Antunes foi preso pela Polícia Federal, muita gente perdeu o sono. Se ele fizer delação premiada se saberá qual a cadeia de comando que influiu na tomada de decisão dele durante sua administração fraudulenta. Investigadores já estimam que o desvio ultrapassa R$ 1 bilhão.



PICADINHO

Império Serrano promove noite de autógrafos com a escritora Conceição Evaristo, homenageada no enredo deste ano. Hoje, a partir das 19h, em Madureira.

A cantora e atriz Mona Vilardo desfilará clássicos dos bailes de gala imortalizados pelas Rainhas do Rádio no Espaço Assyrio do Theatro Municipal. Amanhã, às 17h.

O Carnaval da Anticorrupção promove concurso de Bloco Mais Anticorrupção e Fantasia Anticorrupção Original com prêmio de R$ 2.500,00, cada. Informações: http://www.marioavelino.com.br