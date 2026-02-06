Secretário municipal de Habitação, Adilson Pires articula candidatura do sobrinho Felipe ao Senado - Divulgação

Publicado 06/02/2026 05:00

Adilson Pires é figurinha carimbada na política do Rio. Trabalha bem tanto nos bastidores como diante dos holofotes. E está mandando ver na articulação para a eleição deste ano. O sobrinho, herdeiro político e vereador da cidade do Rio de Janeiro, eleito para seu primeiro mandato, Felipe Pires, está seguindo os passos do tio famoso. Felipe tem sua base na Vila Aliança, em Bangu, na Zona Oeste. Adilson, que já foi líder do governo na Câmara do Rio e vice-prefeito, anda aparando arestas e buscando espaços no novo desenho que sairá das urnas em outubro. Comenta-se cada vez mais alto que Adilson não vê a hora de ver Felipe suplente de uma chapa para o Senado encabeçada por Benedita da Silva.

Sindicatos de saneamento tentam suspender licitação em 5 municípios

Vitor Duque e Josemar Cordeiro presidem sindicatos de saneamento do RJ - DIVULGAÇÃO/Ascom

Os Sindicatos dos Trabalhadores em Saneamento Básico e Meio Ambiente do Rio e dos Trabalhadores em Saneamento de Campos e Região Norte e Noroeste do Estado tentam barrar na Justiça licitação em Bom Jesus do Itabapoana, Italva, Cardoso Moreira, Quissamã e Conceição de Macabu pelo Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense. Segundo eles, o edital despreza irregularidades apontadas pelo TCE-RJ e MP.

Estação de metrô ganhará nome de Pelé

O jogador Pelé, que morreu em 29 de dezembro de 2022, continua sendo reverenciado pelo legado que deixou para as novas gerações. A estação Maracanã do metrô poderá passar a se chamar "Estação Rei Pelé - Maracanã". É o que estabelece o Projeto de autoria do deputado Rosenverg Reis (MDB) que a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) aprovou, em primeira discussão, nesta quarta-feira (04/02).

UFF debate políticas públicas do Rio de Janeiro

Políticas públicas federais no Rio em educação, direitos humanos e cultura ganharam um fórum especial. O Observatório Fluminense de Políticas Sociais Carlos Walter Porto-Gonçalves, da UFF, promoverá, em abril, o I Colóquio Fluminense de Análise de Políticas Sociais, aberto ao público.

PICADINHO

O Caxias Shopping recebe, de hoje ao dia 8, Feirão de Automóveis com mais de 300 modelos no estacionamento, das 9h às 20h. Rodovia Washington Luiz, 2.895.



O ParkJacarepaguá promove programação infantil, a partir de amanhã, com o "Carnaval da Saturno", comandado pelas artistas Kysha e Minie. Estrada de Jacarepaguá, 6069.



A Arena Leve, projeto da Leve Saúde, oferece atividades como altinha, futevôlei, futebol e tênis. Amanhã, na Lagoa, Aterro, Barra e Madureira.