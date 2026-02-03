Deputado Guilherme Delaroli assumiu a presidência interina da Assembleia do Rio no final de 2025 - Foto/ Arquivo MAIS

Publicado 03/02/2026 05:00

A volta do recesso renova a agenda política para o primeiro semestre de 2026. Quem dará o tom será o presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj), Guilherme Delaroli. "Ele terá que ser "grande" para assumir o tamanho da responsabilidade, conter a turma dos aloprados e fazer a Casa andar", comentou um deputado federal do mesmo partido, o PL. "Chamar o prefeito de Rio Bonito de "pato rouco" não ajuda", disse um adversário. Na opinião de políticos ouvidos pela coluna, há uma reclamação sobre a atuação dos chamados "pit bulls" da direita: Filippe Poubel, Alan Lopes e Alexandre Knoploch, todos do PL, e Rodrigo Amorim (PTB). "Essa turma tem vetado a tramitação de projetos republicanos e assustando a sociedade pela forma truculenta como eles agem", analisou um parlamentar que não está conseguindo ver suas matérias aprovadas.

Caso Orelha está com "cheiro de pizza"

O assassinato cruel de Orelha provocou manifestações em todo o mundo - Reprodução modificada com IA

As manifestações do fim de semana que pediu justiça para o cãozinho Orelha alertou para a manobra em curso em Santa Catarina com o propósito de acobertamento dos autores que praticaram o crime de crueldade contra o animal. Teme-se que adolescentes de família ricas de Florianópolis não sejam punidos. Presente, o deputado Carlos Minc (PSB) prestou contas das leis existentes de proteção aos bichos: "Criamos leis que acabaram com as rinhas de cães e galos e com piercing e tatuagens em animais. E o nosso novo Código de Defesa dos Animais, que foi recentemente sancionado, amplia a proteção e inclui o conceito de que os animais são seres sujeitos de direitos".

Servidoras do Rio ganham destaque internacional

A subsecretária de Estratégia Digital e Dados, Madalena Alves, da Secretaria de Estado de Transformação Digital, será mentora do Programa GovStack Women in GovTech Challenge 2026, promovido pela Alemanha e Estônia, GIZ, Banco Mundial e ONU. O evento, em março, visa fortalecer a presença feminina na tecnologia e na inovação pública. No mesmo mês, a coordenadora de Qualidade em Serviços Digitais, Gabriela Braune, participará de workshop on-line no Creative Bureaucracy Festival – Digital Kick-Off!, também na Alemanha. A servidora apresentará método aplicado pela Secretaria que foca na qualidade dos serviços digitais no Rio de Janeiro.

Plataforma reúne estudos sobre câncer

A Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica lançou a "Plataforma de Pesquisa Clínica" que centraliza informações sobre estudos em oncologia e facilita a busca por centros de tratamento. A base reúne mais de 250 estudos, em diferentes fases da investigação clínica, de todas as regiões do Brasil.

PICADINHO

A mostra "Os Melhores Filmes do ano 2025", da Associação de Críticos de Cinema do Rio (ACCRJ), reúne os destaques do cinema de 2025, na Caixa Cultural. De hoje ao dia 22. Rua do Passeio, 38, Centro.

A ONG Favela Mundo está com 30 vagas abertas para workshop gratuito de customização de abadás para o Carnaval. Desta vez, o curso será realizado na comunidade do Caju.

A Casa de Euclides da Cunha, da Funarj, recebe inscrições para aulas gratuitas de Libras (Língua Brasileira de Sinais), com início amanhã, em Cantagalo. Informações: www.euclidesemfoco.com.br





