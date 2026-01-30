Deputado estadual Dionísio Lins (PP) questiona inconstitucinalidade de lei sancionada há 2 anos - Ascom

Publicado 30/01/2026 05:00

A suspensão da Lei Municipal nº 8.546, que permitia a circulação de táxis no Rio com mais de 10 anos de fabricação, desagradou a categoria. Para o deputado Dionísio Lins (PP), presidente da Comissão de Transportes da Assembleia Legislativa do Rio, "não dá para entender como uma lei que foi sancionada pelo prefeito há dois anos ser agora considerada inconstitucional". Ele disse ainda que "parece existir a fomentação para a venda de veículos novos. Muitos taxistas, depois que a lei foi sancionada, investiram pesadamente na reforma de seus veículos para atenderem às exigências, e agora são "presenteados" com essa notícia. Parece até picuinha política". Ao DIA, Hildo Braga, presidente do Sindicato dos Taxistas Autônomos do Município do Rio (STAMRJ), denunciou que as mesmas normas e fiscalizações não são exigidas aos veículos de transporte por aplicativo.

Rumo político de Fabiano Horta agita Maricá

O ex-prefeito de Maricá por dois mandatos consecutivos (2017–2020, 2021–2024), Fabiano Horta, pretende se candidatar a deputado federal. Ex-vereador, tendo presidido a Câmara do município, ele está otimista dada à receptividade que sua eventual candidatura começa a ter na cidade. O atual prefeito, Washington Quaquá (PT), por sua vez, postou nas redes sociais críticas à gestão de seu antecessor, sem citar o nome de Horta.

Família Grael oferece aulas gratuitas a jovens

O Projeto Grael, referência em esportes aquáticos, recebe inscrições, em Jurujuba, até 6 de fevereiro, para crianças e jovens até 29 anos matriculados ou que tenham concluído o ensino médio em escolas públicas e aptos às atividades físicas. As aulas gratuitas são de natação, vela e canoagem, além de oficinas profissionalizantes.

Inea multa granjas em mais de R$ 2 milhões

O Instituto Estadual do Ambiente (Inea) realizou operação para interditar duas unidades de uma indústria de aves em Barra do Piraí, no Sul Fluminense. Elas integram um conjunto de oito granjas que operam sem licenciamento ambiental, em desacordo com a legislação vigente. As multas podem ultrapassar R$ 2 milhões.

PICADINHO

A Pequena África, no Centro, recebe a 3ª edição do Bloco de Carnaval Tecnomacumba com a cantora Rita Benneditto. Amanhã, a partir das 16h.



A Coletiva Escritoras Vivas celebra cinco anos com um encontro aberto ao público. Hoje, a partir das 18h, na Cafeteria Vírgula. Rua Carlos Gianelli, 235, São Gonçalo.



O endoscopista bariátrico Flavio Mitidieri Ramos, mestre em Medicina pela Universidade de Lisboa, recebeu o Prêmio de Excelência em Educação pelo Scolla, no Paraná.