Rodrigo Neves, prefeito de Niterói - Evelen Gouvêa

Rodrigo Neves, prefeito de NiteróiEvelen Gouvêa

Publicado 26/01/2026 05:00

Rodrigo Neves é sociólogo formado pela UFF. Ex-líder estudantil, foi eleito duas vezes Deputado Estadual e prefeito de Niterói por três mandatos. Na sua administração, a cidade liderou o ranking de gestão fiscal no Brasil e foi eleita uma das melhores em qualidade de vida do país em planejamento urbano, saneamento, saúde e segurança pública. Em 2025, foi empossado como presidente do Mercocidades, Associação de Prefeitos e Prefeitas da América Latina, uma das mais importantes redes de governos locais do mundo.

SIDNEY: Niterói, em 2025, registrou quedas nos índices de criminalidade, segundo dados do Instituto de Segurança Pública (ISP). Quais os projetos para a área?



RODRIGO NEVES: A segurança pública é o principal problema da Região Metropolitana e o maior desafio nas cidades brasileiras. Há 10 anos, implantamos o "Pacto Niterói contra a Violência", integrando as forças de segurança pública, polícias e Guarda Municipal, inteligência e monitoramento. E um programa de urbanismo social nas favelas, prevenindo a violência e foco na juventude periférica com iniciativas em educação, cultura, esporte e formação profissional, mediação de conflitos, acompanhamento e reinserção de pessoas que passaram pelo sistema prisional, entre outras iniciativas. Não há solução mágica ou simples para um problemática tão complexa, mas com planejamento, integração, assertividade e continuidade é possível ter uma segurança pública mais eficaz. Em 2025, mais uma vez tivemos redução histórica nos principais indicadores de criminalidade. Não houve latrocínio durante o ano, isso é extraordinário; 11 meses sem feminicídio; sem policial morto em serviço e tivemos redução histórica em quatro indicadores importantes: letalidade violenta e roubos de carga, veículos e de rua. De acordo com o ISP, de janeiro a novembro de 2025, na comparação com o mesmo período de 2024, os roubos de veículos caíram 27%, os roubos de carga reduziram 43 % e a letalidade violenta diminuiu 22%. Este ano, vamos lançar o "Pacto Niterói Contra a Violência 2", com ainda mais investimentos para a juventude, sobretudo das comunidades, intervenções no urbanismo social com o programa "Vida Nova no Morro", além de muita tecnologia, integração e presença nas ruas. As metas incluem a ampliação do Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), com mais de 600 dispositivos e câmeras com inteligência artificial. Ampliaremos o cerco eletrônico total nos bairros - já existente nas entradas e saídas da cidade -, ampliação do sistema shotspooter, que detecta disparos em segundos e contribui para as ações da polícia. Serão investidos R$ 2 milhões mensais, o dobro de 2025, na Polícia Militar, por meio do PROEIS (Programa Estadual de Integração na Segurança) e R$ 7 milhões anuais para aumentar o efetivo da Polícia Civil pelo RAS (Regime Adicional de Serviço). A Guarda Municipal será ampliada com a convocação de mais aprovados no concurso da corporação. A parceria com a Polícia Civil resultará em um complexo de delegacias especializadas. O espaço já abriga a Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo e será ampliado para receber as delegacias de Roubos e Furtos de Automóveis (DRFA), Roubos e Furtos de Cargas (DRFC) e de Repressão a Entorpecentes (DRE).



Niterói possui 83 favelas, segundo o Censo do IBGE 2022. Quais os programa para as comunidades?



Realizamos o maior investimento de uma cidade em resiliência no Brasil. Foram mais de R$ 2 bilhões em contenções de encostas, macrodrenagem e saneamento, no sistema de defesa civil com radares, pluviômetros, núcleos comunitários, sirenes e alerta. Nos últimos anos, choveu mais do que na tragédia do Bumba, em 2010, e nunca mais tivemos mortes por deslizamentos de terra. Levamos água e esgoto tratado, médico de família, escolas e creches em horário integral e áreas de lazer para todas as favelas. Mas é preciso avançar para reduzir desigualdades territoriais e urbanas. O programa "Vida Nova no Morro", com investimento inicial de mais de R$ 800 milhões em cooperação com o Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), começará pelo Morro do Estado e pela Vila Ipiranga, realizará adequações estruturais, melhorias em telhados, pintura, reboco, acessibilidade, instalações elétricas seguras e combate à umidade. As comunidades serão transformadas em locais de qualidade de vida, pois têm muita potência. Outro objetivo é reduzir a vulnerabilidade física, social e ambiental, melhorando a qualidade de vida e a dignidade habitacional da população.



Quais as metas para a educação no município?



Colocamos todas nossas crianças e adolescentes na escola e as salas de aula são climatizadas. Temos o melhor plano de cargos e carreiras dos profissionais de educação na Região Metropolitana. Como sociólogo, casado com pedagoga, filho de professores, trabalhista do PDT, tenho orgulho em ter sido o prefeito que mais construiu escolas na história de Niterói. A rede municipal de Educação avançará em inovação e tecnologia, com a instalação de laboratórios de tecnologia em todas as escolas de Fundamental II (6º ao 9º ano). Outra meta é implementar tempo integral em novas unidades como, por exemplo, nas escolas Bolívia de Lima Gaetho, em Rio do Ouro; UMEI Portugal Pequeno, em Ponta d’Areia, e no ensino fundamental da UMEI Jacy Pacheco, em Barreto. Também é prioridade iniciar o ensino de espanhol, reforçando a integração latino-americana e alinhado à liderança de Niterói no Mercocidades.



Em geral, a saúde é uma das áreas mais carentes da população, que, muitas vezes, espera horas para conseguir atendimento. Como Niterói lida com o problema?



Niterói tem forte tradição de inovação na gestão da saúde pública. Aqui foi implantado o primeiro médico de família, em 1991, inspirando a criação, anos depois, do programa "Saúde da Família" pelo Ministério da Saúde. Fomos exemplo no combate à pandemia do covid-19, criando o primeiro hospital para pacientes graves do coronavírus no Brasil e pioneiros na vacinação. Em parceria com a Fiocruz, livramos Niterói da dengue com o método Wolbachia. Este ano vamos inaugurar o primeiro Centro de Exames, Imagens e Especialidades, que será instalado na Região Oceânica, ampliando a oferta de exames e consultas com especialistas, um dos maiores problemas da área da saúde. O super centro disponibilizará exames como tomografia computadorizada, ressonância magnética, ultrassonografia, colonoscopia, ecocardiograma, mamografia, entre outros procedimentos, além de consultas em ortopedia, cardiologia, oncologia, ginecologia e reabilitação cardiológica. O investimento reduzirá de forma estruturada a espera, evitando a recomposição das demandas reprimidas e garantindo agilidade, eficiência e qualidade. Paralelamente, será ampliado o "Programa Fila Zero", utilizando a rede privada conveniada para acelerar o acesso exames e procedimentos, reduzindo o tempo de espera no Sistema Único de Saúde (SUS).



A Prefeitura de Niterói vai criar o primeiro distrito digital do Brasil. Como funcionará?



Niterói consolidou-se como uma grande cidade universitária, com 10 universidades privadas e comunitárias, além da Universidade Federal Fluminense (UFF). Temos a maior proporção de cidadãos com nível superior no Brasil: 49%. O Distrito de Inovação está sendo construído no histórico prédio da Cantareira, em São Domingos. Será um moderno complexo reunindo startups, universidades, grandes empresas e governo. O Distrito será um dos propulsores para a transformação de uma economia baseada no petróleo em uma economia de inovação, tecnologia e conhecimento.



A exemplo do Rio de Janeiro, Niterói quer entrar na rota dos shows internacionais. Como será possível?



O réveillon de Niterói atraiu cerca de 700 mil pessoas na Praia de Icaraí, de forma super organizada e com total segurança, sem qualquer ocorrência de gravidade. Isso demonstra que a cidade tem vocação para ter grandes eventos e receber turistas e visitantes. Uma das obras mais aguardadas para 2026 é a Arena Niterói, que está integrada ao revitalizado Parque Poliesportivo da Concha Acústica, com estruturas sustentáveis, na região central. A arena terá capacidade para até 5 mil pessoas, podendo receber partidas de vôlei, basquete, handebol, futsal, eventos culturais e shows nacionais e internacionais. Será a primeira arena indoor às margens da Baía de Guanabara, contribuindo para o processo de revitalização do Centro e ocupando um espaço importante na vida cultural da cidade.



Como está o processo de revitalização do Centro da cidade? Quais os projetos para a região?



A revitalização do Centro de Niterói é uma transformação histórica e tem várias frentes de obras, melhorias e investimentos. Além da Arena Niterói, teremos o Distrito de Inovação, com restauração do histórico prédio da Estação Cantareira, que será transformado em um moderno Distrito de Economia Criativa e Inovação, reunindo startups, universidades, estúdios audiovisuais e um ambiente cultural multifuncional. Ao lado, será construído o Museu do Cinema Brasileiro, consolidando a vocação da região para a arte, a cultura e o conhecimento. A Avenida Amaral Peixoto e outras vias importantes, como a Rua da Conceição, a Rua Dr. Celestino e a Praça da República serão revitalizadas. Com 35 mil metros quadrados de novas pavimentações – incluindo pistas de rolamento, novas calçadas, paisagismo, ciclovia e áreas de pedestres – o projeto prioriza o transporte público e a circulação nas calçadas, além do plantio árvores, valorizando a biodiversidade e proporcionando uma nova estética, beneficiando, também, o comércio. O projeto inclui a modernização do sistema de drenagem, novas galerias de águas pluviais, readequação de postes e renovação das sinalizações verticais e horizontais. O retrofit de imóveis vai valorizar o patrimônio histórico e criar um ambiente mais atrativo, vibrante e sustentável. Começou pelo antigo prédio da Caixa, na Amaral Peixoto, que terá uso residencial, com lojas no térreo. Já o Aluguel Universitário oferece auxílio-moradia de R$ 700 para estudantes morarem no Centro, visando sua permanência na universidade. Até 2028, a meta é beneficiar cerca de 7 mil estudantes. É o maior programa municipal de auxílio-moradia para estudantes do Brasil.