Acordo Mercosul-União Europeia, assinado no último dia 17, beneficiará indústria do Estado do Rio - CNI

Acordo Mercosul-União Europeia, assinado no último dia 17, beneficiará indústria do Estado do Rio CNI

Publicado 24/01/2026 05:00

Após superação de toda a burocracia, o acordo de livre comércio entre o bloco do Mercosul e a União Europeia, como está desenhado até agora, trará benefícios inéditos para o estado do Rio. A iniciativa inclui impulso à indústria fluminense, fortalecimento do setor de energia, atração de investimentos e logística, além de direitos e mobilidade para o cidadão. E mais emprego. O Rio é o quinto maior exportador industrial do Brasil, e a redução de tarifas ajuda o escoamento de produtos de maior valor agregado. O acordo também prevê o direito de contabilizar o tempo de serviço e receber aposentadoria em qualquer país do bloco. E ainda facilita a mobilidade estudantil ao reconhecer cursos certificados entre as nações membros. O acordo mudará nosso comportamento social.

Defesa pessoal "NÃO É NÃO" no Carnaval

Curso de defesa pessoal vai prevenir assédio e violência contra mulheres - Divulgação

Curso de defesa pessoal vai prevenir assédio e violência contra mulheresDivulgação

Em 2024, o Brasil registrou 1.492 casos de feminicídio, uma mulher assassinada a cada 6 horas e 52 minutos por motivos de gênero. Foram 48 mil mortes na última década. Para chamar atenção para o problema, a ativista Giovanna Venture, do coletivo Serra Trans, em parceria com o instrutor Rodrigo Felippe, credenciado pela Polícia Federal, vão realizar no dia 8 de fevereiro um aulão gratuito de defesa pessoal para mulheres com o tema "Não é Não" para prevenção de assédio e violência no Carnaval. O evento será realizado na FESO ProArte, em Teresópolis.

Projeções apontam cautela para crédito

Dados da Associação Nacional dos Bureaus de Crédito (ANBC) indicam crescimento econômico mais moderado devido a incertezas no cenário eleitoral e o contexto geopolítico internacional. "O crescimento segue mais contido e os juros devem permanecer elevados por um período prolongado, sobretudo os cobrados de consumidores e empresas", afirma o presidente executivo, Elias Sfeir.

Valorização dos oceanos para já

O governador Cláudio Castro sancionou a Lei que cria a Política Estadual de Promoção da Cultura Oceânica. A iniciativa da deputada Célia Jordão (PL) tem olhar no futuro. "A educação ambiental é um pilar essencial para a formação de cidadãos conscientes e responsáveis. Precisamos despertar essa consciência nas futuras gerações e na sociedade como um todo", afirma a parlamentar.

PICADINHO

Pedra de Guaratiba recebe hoje primeira edição da FLET (Feira Literária Encruza e Travessia). De 9h às 17h, na Rua Elizeu Hipólito s/nº.



Carmen Alves lança amanhã, às 15h, o livro "Lágrimas do Sol", sobre sua jornada de vida e superação de um câncer raro, no Hotel Barra Palace. Avenida Lúcio Costa, 2916.



Nos dias 26 e 27 de janeiro de 2026, às 18h, acontece webseminário com debate sobre os E-books dos trabalhos de tese e dissertação premiados pelo FRIPERJ-FAPERJ-IPP.