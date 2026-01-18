Operação da Polícia Civil na semana passada no Complexo do Chapadão prendeu cinco foragidos - Divulgação / ONG Viva Rio

Publicado 18/01/2026 05:00

A Operação da Polícia Civil no Chapadão, na Zona Norte, pretendeu ferir o tráfico de drogas, impedir a lavagem de dinheiro e coibir a receptação de cargas roubadas. A ocupação do crime organizado na área metropolitana do Rio, especialmente em favelas da periferia, está acabando com a simplicidade dos bairros tradicionais. O Complexo do Chapadão apagou da memória os nomes Costa Barros, Ricardo de Albuquerque e Pavuna. As favelas do Adeus, Fazendinha, Nova Brasília e outras 10 comunidades viraram Complexo do Alemão. O Complexo da Maré abduziu 16 favelas, entre elas, Baixa do Sapateiro, Nova Holanda, Praia de Ramos e Vila do João. Não vai demorar, Bangu, Campo Grande, Realengo e Vila Kennedy integrarão o Complexo de Gericinó. Não é só de nomenclatura que estamos falando, e sim nos espaços públicos tomados pelo crime organizado, onde em cada lugar tem um tirano.

Sucesso de "O Agente Secreto" impacta turismo no país

'O Agente Secreto' vem sendo premiado em competições pelo mundo - AFP

O presidente da Embratur, Marcelo Freixo, comemora o sucesso internacional do filme "O Agente Secreto", em especial no Globo de Ouro, no último domingo. "Obras audiovisuais que circulam internacionalmente despertam curiosidade sobre nossos destinos, paisagens, talentos e modo de viver", afirma. "Trabalhamos com produtores e o Ministério da Cultura para instituir uma Film Comission Nacional que amplie o uso de cenários brasileiros nas produções".

Nomes de médicos plantonistas visíveis

A Alerj analisa projeto do deputado Daniel Martins (União) que obriga unidades públicas e privadas de saúde do Estado a fixar, em local visível, a relação dos médicos de plantão, com as especialidades, além do responsável técnico da equipe. "É essencial a transparência sobre a equipe de plantão", afirma o parlamentar.

Solidariedade reconduz líder do partido

O presidente nacional do Solidariedade, Paulinho da Força (SP), anunciou que o deputado Aureo Ribeiro (RJ) será novamente o líder do partido na Câmara dos Deputados, cargo que exerce desde 2023. Ele também exerce papel estratégico como coordenador da bancada do Rio de Janeiro no Congresso Nacional.

PICADINHO

Rodrigo de Jesus Trio apresenta "Brasil Experience", show que mistura MPB e jazz contemporâneo. Hoje, às 19h, no Blue Note Rio, em Copacabana.



A Guanabara é a nova patrocinadora do Universo Spanta 2026, festival na Marina da Glória. A parceria reforça a conexão entre mobilidade, turismo e grandes eventos culturais do Rio.



A Universidade Candido Mendes oferece vagas gratuitas em cursos de extensão, on-line, sobre primeiro emprego, promoção e realocação profissional. Inscrições: https://lp.candidomendes.edu.br/carreiras