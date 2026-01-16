Há uma diferença entre protesto legítimo que pretende demonstrar uma insatisfação coletiva de ações e práticas recheadas de violência e vandalismo. Da mesma forma que a autoridade precisa manter postura e educação na abordagem ao cidadão, não cabe ter como resposta agressões físicas contra os servidores. Agentes da Secretaria Municipal de Ordem Pública cumpriam seu dever de fiscalizar a orla quando foram agredidos na Av. Vieira Souto, em Ipanema. Ambulantes sem documentação para se estabelecer no local, com o rosto coberto, partiram para a briga, viraram vários contêineres de lixo e fecharam a via parcialmente nesta quarta. "Queremos trabalhar", diziam. Ocorre que eles não cumpriam as exigências sanitárias e nem apresentaram documentação para comercialização de produtos perecíveis.
Comissão fiscaliza reajuste de matrículas escolares
Defesa do consumidor também alerta sobre os preços de material escolar - Reprodução
O vice-presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Alerj, deputado Dionísio Lins (PP), orienta sobre as matrículas escolares, cujo reajuste deve variar entre 9,8% e 10%. "Os estabelecimentos devem apresentar planilha com despesas e possíveis reajustes, proposta de contrato, valor da anuidade e número de vagas 45 dias antes da data da matrícula. É fundamental o contrato ter linguagem simples e clara, com direitos e deveres das partes".
Rio ganha "Dia das Empoderadas"
Já está valendo a lei da vereadora Tânia Bastos (Republicanos) que criou, no calendário oficial da cidade do Rio, o Dia das Empoderadas. A data, celebrada em 10 de dezembro, reconhece o programa de enfrentamento à violência contra meninas e mulheres criado pela especialista em segurança feminina Érica Paes.
Funarj adere a programa antirracista em museus
Os museus da Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) passaram a integrar o Programa de Museus Antirracistas do Instituto de Pesquisa e Memória Pretos Novos (IPN – Museu Memorial). A ação engloba gestão, formação de equipes e ações culturais de combate ao racismo.
PICADINHO
Com curadoria de Cesar Oiticica Filho, o artista visual Wellerson Cesar estreia hoje a mostra "Reminiscência", que fica em cartaz até 11 de fevereiro. Teatro Glaucio Gill. Praça Cardeal Arcoverde, s/nº, em Copacabana.
A Orquestra Ouro Preto e o DJ KVSH lançam, hoje, em todas as plataformas digitais de áudio e vídeo, o novo single "Toccata", que mistura música eletrônica e clássica.
O projeto "O Eu Invisível" realiza debate presencial sobre os impactos da IA na sociedade. Hoje, 18h, no Sebo Beco das Palavras. Avenida Nossa Sra. de Copacabana, 828, em Copacabana.
