Presidente da ANS, Wadih Damous comenta a recusa de atendimento aos pacientes da UnimedArquivo O Dia

Publicado 10/01/2026 05:00

O presidente da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), Wadih Damous, ainda não recebeu notificação oficial da Associação de Hospitais do Estado do Rio de Janeiro (Aherj) informando o descredenciamento da Unimed Ferj por falta de pagamentos. Damous considera inaceitável os hospitais ameaçarem suspender o atendimento. "É preciso ter respeito com a saúde dos pacientes", diz. No momento, a Unimed Nacional assumiu a Ferj e já colocou parte da rede de atendimento, inclusive área oncológica, para funcionar. Se depender dos hospitais particulares, a suspensão de consultas e cirurgias pode acontecer em até 30 dias. Os administradores pedem intervenção ou liquidação da operadora. A ANS não vai aceitar esta decisão unilateral. Daqui para frente, a Unimed Nacional assume os compromissos financeiros entre as partes, e, para trás, a situação falimentar da Ferj será decidida na Justiça.

Demissões na Alerj viram piadas

Exoneração de 206 funcionários ainda repercute na Assembleia do Rio Pedro Teixeira/Agência O Dia

O medo de novas demissões na Assembleia Legislativa do Estado do Rio (Alerj) não tiraram o bom humor dos servidores. Nos corredores da Casa o que mais se ouviu durante a semana inteira foram zoações com a situação: o "Bonde do Cabral descarrilhou"; "passarinho gordo com galho fraco se deram mal"; "personal e madames terão que malhar lá fora"; e, "depois dos 'sem teto', dos 'sem terra', agora dançaram os "sem padrinhos".

Autistas terão prioridade em restaurantes populares

O prefeito Eduardo Paes (PSD) sancionou lei dos vereadores Paulo Messina (PL) e Marcos Dias (Podemos) que garante atendimento prioritário a pessoas autistas nos restaurantes populares do Rio. É necessário comprovar a situação com carteira de identificação ou laudo médico. O benefício é estendido a um acompanhante.

BNDES e Rural celebram acordo de desenvolvimento econômico e acadêmico

O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) vai estruturar projeto para impulsionar o desenvolvimento do campus da Universidade Federal Rural do Rio (UFRRJ), em Seropédica, na Baixada Fluminense. A ideia é requalificar o espaço sem uso, equivalente a mais de duas Copacabanas.

PICADINHO

Em parceria com a Unisuam e a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa Animal (SMPDA), o Bangu Shopping inicia a primeira Campanha de Adoção Pet de 2026. Hoje, das 12h às 17h.

O show "Wagner Tiso 80 – Memórias de uma Esquina" terá sessão dupla hoje, às 20h e 22h30, no Blue Note Rio. Avenida Atlântica, 1910, Copacabana.



O livro "O Cata-vento da Ilha do Forte", de Carlos Henrique Costa, será lançado com o show "Canções que Sopram o Tempo", da cantora Taryn com o pianista Guilherme Gê. Amanhã, às 16h, no Acaso Cultural. Rua Vicente de Sousa, 16, Botafogo.





