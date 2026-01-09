As câmeras de segurança auxiliam órgãos como a Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP) - Foto: Divulgação/Semop

Publicado 09/01/2026 05:00

O monitoramento eletrônico das cidades é uma realidade. Até 2028, o Rio de Janeiro contará com 20 mil câmeras operadas com recurso de inteligência artificial para apoiar a segurança pública da cidade. Os paulistanos são monitorados em tempo real por 40 mil câmeras que fazem parte do programa "Smart Sampa"; empresas privadas, como 'Gabriel', compartilham 20 mil equipamentos de segurança com a prefeitura. A cidade mais vigiada do mundo, Londres, tem 1 milhão de câmeras, pilar de uma política de monitoramento iniciada nos anos 1960. No caso do Rio, a promessa é que se leve em conta critérios técnicos definidos em parceria com as forças de segurança: áreas com alta demanda de reforço policial, manchas criminais e zonas com vulnerabilidade tecnológica. Entre os locais que ganharão o equipamento estão as vias expressas, como a Avenida Brasil.

Canella quer vaga no Senado

Márcio Canella, prefeito de Belford Roxo (União), está de olho no Senado - Arquivo da Prefeitura de Belford Roxo

A direita fluminense avança na articulação de um palanque competitivo para disputar o Governo do Estado. Dentro desse desenho, uma das vagas ao Senado seria do governador Cláudio Castro (PL). Para a outra, desponta o nome do prefeito de Belford Roxo, Márcio Canella (União Brasil), que está animado: "Política se constrói em grupo, com diálogo, responsabilidade e alinhamento. Se meu nome for útil para fortalecer esse projeto, ele estará à disposição. Mas o foco sempre será o conjunto, não uma candidatura individual", afirmou.

Rio tem novas regras para adoção de animais silvestres

Foi sancionada a lei do vereador Fernando Armelau (PL) que institui novas regras para adoção de animais silvestres que não conseguem sobreviver na natureza por mutilações, doença crônica ou debilidade física. Os candidatos devem comprovar capacidade técnica e financeira. A adoção será coordenada por órgãos estaduais e federais em parceria com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA).

Renascença Clube vai virar museu

O Renascença Clube, símbolo da cultura e da resistência negra no Rio, dará origem ao Museu Renascença – Quilombo Urbano, previsto para este ano. Serão capacitados 35 profissionais para preservar e difundir a memória afro-carioca do acervo físico e digital. Os espaços temáticos terão ações educativas e programação cultural contínua. A iniciativa será viabilizada por emenda parlamentar do deputado federal Bandeira de Mello (PSB-RJ).

PICADINHO

Hoje, às 19h, o cantor e compositor Cláudio Frêp apresenta o show "Manifesto Caboclo" no Centro da Música Carioca Artur da Távola. Rua Conde de Bonfim, 824, Tijuca.



A cantora Thaís Fraga retoma o projeto "Bossa n’ Jazz" com Ricardo Mac Cord (teclado), Rodrigo Villa (baixo) e Victor Bertrami (bateria). Amanhã, às 21h, no Vinicius Show, em Ipanema.



O Programa "Praia Para Todos" oferece aulas gratuitas de parasurf (para pessoas com deficiência) aos sábados, a partir das 10h, no Posto 3 da Praia da Barra, com o professor Fernando Mello. Inscrições às 9h.