Secretária de Administração Penitenciária, Maria Nebel quer mais rigor para as saidinhas de presos - Carlos Magno / Governo do RJ

Publicado 03/01/2026 05:00

A boa intenção embutida na chamada "saidinha de presos" do Sistema Penitenciário vai por terra quando analisados os números de detentos que não voltam e pertencem a organizações criminosas como o Comando Vermelho. Mais de 46 mil presos receberam o benefício da saidinha de Natal em 2025 e deixaram os presídios para passar o fim de ano em liberdade - percentual que representa 6,5% dos cerca de 701 mil presos em cadeias pelo país, seja em regime fechado, semiaberto ou aberto. Olhando com emoção é um aceno para a ressocialização. Mas na análise mais fria e isenta, o que se verifica é que, do perfil dos que se identificam como integrantes do Comando Vermelho, 90% não voltam. Para Maria Rosa Nebel, titular da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, a legislação deveria permitir a visita à família somente àqueles presos que já têm trabalho e demonstram claramente querer mudar de conduta. "Os caras não trabalham nem na unidade, nem como colaborador administrativo, nem na faxina. Eles não têm trabalho fora e nunca pediram".

Estudantes conhecem museus do mundo

Alunos da rede pública do Rio participam do projeto Experimente Cultura - Divulgação

Alunos da rede pública do Rio participam do projeto Experimente CulturaDivulgação

O "Experimente Cultura" desde 2018 leva alunos de escolas da rede pública do Rio de Janeiro a museus cariocas e, virtualmente, de todo o mundo. O projeto já alcançou 40 mil estudantes e mais de 2.500 tornaram-se autores de livros, que integram o acervo da biblioteca do Museu de Arte do Rio (MAR). "Teremos uma etapa em janeiro, com oficinas e visitas no programa 'Escola de Férias'", informa Renata Prado, idealizadora do projeto.

Petrópolis, na Região Serrana, reage ao lixo

Depois de os moradores sofrerem com o acúmulo de lixo, a prefeitura de Petrópolis inaugurou um posto de reciclagem na entrada de Araras. O ponto faz parte do projeto "Conexão Verde", que permite o descarte correto de diversos materiais recicláveis, como plástico, papel, vidro e metal.

Pedro Paulo retoma Reforma Administrativa

Depois que o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), indicou o deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) para coordenar o grupo de trabalho (GT) com as propostas de reforma administrativa, a discussão avançou rápido. Agora, o esforço será "reduzir as resistências, trazer o governo para o debate e fazer os ajustes que entenderem necessário. São mais de 70 propostas, a maioria com convergência".

PICADINHO

"Ginga tropical, o Show" inclui performances de capoeira, maculelê, frevo, forró, afoxé, carimbó, lambada, funk, gafieira e carnaval. Estreia hoje, às 20h, no Centro Cultural Veneza. Avenida Pasteur 184, Botafogo.

O Projeto CASE (Centro de Aperfeiçoamento e Sistematização de Entidades) oferecerá capacitação gratuita a entidades esportivas de todo o Brasil. Inscrições até o dia 15 pelo site: www.case.org.br.



"O Casamento da Cinderela - o Musical" estreia dia 18 de janeiro, às 16h, na Areninha Cultural Hermeto Pascoal. Praça Primeiro de Maio, s/nº, Bangu.