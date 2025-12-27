Pesquisa revela que o consumidor adotou postura mais cautelosa nas compras de Natal deste ano - Reginaldo Pimenta

Publicado 27/12/2025 05:00

O programa "Balcão do Consumidor" encomendou pesquisa ao Instituto Prefab Future para avaliar o perfil do comprador durante as compras de Natal. Duas mil pessoas, acima dos 16 anos, foram entrevistadas em todo o Estado do Rio. Os dados apontam que o consumidor fluminense tem adotado uma postura mais cautelosa, com planejamento dos gastos e preferência por compras presenciais. Quase metade dos entrevistados (46,9%) afirmou preferir realizar as compras em lojas físicas, enquanto 22,8% optam pelo comércio on-line e 14,8% pelos shoppings. Para 42,3% dos entrevistados, o ideal foi comprar de um a três itens, enquanto 28,9% planejaram de três a sete presentes. O gasto máximo mais citado ficou entre R$ 100 e R$ 300 (31,5%), seguido pela faixa entre R$ 300 e R$ 500 (24,9%). Apenas 4,6% gastaram mais de R$ 1 mil. Quando o assunto é forma de pagamento, o cartão de crédito aparece como o meio mais utilizado (25,4%), seguido pelo Pix (22,2%) e pelo pagamento em dinheiro (19%). O dado reflete a busca por alternativas que permitam maior controle financeiro, especialmente em um cenário em que parte significativa da população afirma não contar com o 13º salário: 33,8% dos entrevistados disseram não receber o benefício, e outros 16,2% afirmaram que não pretendem usar para as compras de Natal.

Clima natalino azedou para a família "Jordy"

Sucesso nos anos 1990, cantor Jordy inspirou nome político de deputado - Reprodução Redes Sociais

Sucesso nos anos 1990, cantor Jordy inspirou nome político de deputadoReprodução Redes Sociais

Amigos tentaram promover a paz entre os deputados irmãos Carlos e Renan Jordy, ambos do PL, mas não conseguiram. "Eles não se suportam", disse à coluna um colega de infância. O deputado federal Carlos Jordy foi à Justiça brigar para que Renan deixasse de usar na política o codinome "Jordy", apelido que ele diz ter ganhado em homenagem ao cantor francês Jordy Lemoine, famoso nos anos de 1990 com a música "Dur Dur d’Être Bébé".

Apoio de Bolsonaro ao filho cala descontentes

A indicação de Flávio por Jair Bolsonaro à disputa presidencial, "amparada no desejo de preservar a representação daquilo que confiaram em mim", não era a intenção de Silas Malafaia, que preferia Tarcísio. A vaga para o Senado no Rio fica escancarada para Cláudio Castro. A decisão cala tarcisistas.

Denúncia de contratações irregulares em Itaguaí

O prefeito interino de Itaguaí, Haroldo Jesus, o Haroldinho (PDT), denunciou ao Ministério Público suposta contratação irregular de mais de 150 servidores comissionados durante a gestão do ex-prefeito Dr. Rubão (Podemos). O custo mensal atingiu quase R$ 1 milhão na folha de pagamento de novembro.

PICADINHO

O Museu do Pontal tem espetáculos e brincadeiras ao ar livre para as férias. A programação gratuita acontece de 8 a 25 de janeiro. Avenida Celia Ribeiro da Silva Mendes, 3.300, Barra da Tijuca.



A Universidade Veiga de Almeida recebeu o Selo ODS Educação, que reconhece instituições de ensino comprometidas com Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU.



O último fim de semana de programação no Espaço Lagoon tem apresentação de Padre Omar e shows de ritmos brasileiros na Lagoa.