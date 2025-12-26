Prefeito do Rio, Eduardo Paes comentou sobre licitação do Galeão prevista para o início de 2026 - Érica Martin/Agência O Dia

Publicado 26/12/2025 05:00

O Galeão há poucos anos praticamente quebrou. O Santos Dumont, no Centro, mais confortável aos passageiros, cresceu, mas a pista pequena impossibilita voos longos. O Galeão é fundamental para o Estado do Rio ser um hub de transporte, incluindo cargas à indústria fluminense, mas o acúmulo de voos no Santos Dumont levou à baixa utilização do aeroporto internacional. Agora, a Anac propõe flexibilizar os voos no Santos Dumont. O prefeito Eduardo Paes denunciou um movimento para flexibilizar as restrições, contrariando o TCU. Há poucos dias, Paes escreveu: "a LATAM Brasil e seus donos chilenos não querem o respeito dos cariocas. Vão sentir o calor e a pressão do povo no cangote deles para ter mais respeito com nossa terra!".

Influenciadores desembarcam de apoio a Sóstenes

Sóstenes Cavalcante vem perdendo força política após a operação da PF - Pablo Valadares/Câmara dos Deputados

Sóstenes Cavalcante vem perdendo força política após a operação da PFPablo Valadares/Câmara dos Deputados

A descoberta pela Polícia Federal de R$ 469,7 mil, em espécie, no flat de Sóstenes Cavalcante, em Brasília, está levando o deputado federal à desgraça. A operação "Galho Fraco", sobre uso da cota parlamentar, completou uma semana. Influenciadores com trânsito entre bolsonaristas defendem que o líder do Partido Liberal, que tem apoio político do pastor Silas Malafaia, deixe a liderança da legenda. Uma dessas pessoas é o jornalista Alexandre Garcia.

Heloísa Helena voltou pronta para a guerra

Depois do ministro do STF Flávio Dino acatar o mandado de segurança dos deputados Heloísa Helena (Rede-RJ), Fernanda Melchionna (PSOL-RS), Túlio Gadelha (Rede-PE) e do partido Rede Sustentabilidade contra projeto que "ressuscita" emendas do orçamento secreto, a parlamentar que representa o Rio comentou: "Quem estava nervosinho com a nossa ação vai brigar com o Dino. Podem vir quente que estamos fervendo!".

Fim de ano farto em São João de Meriti

A Câmara Municipal de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, aprovou auxílio-refeição de R$ 3.080,00 - equivalente a R$ 140 por dia - para servidores concursados e comissionados. Os vereadores também aprovaram bolsa de reforço escolar de R$ 1.450,00, limitada a dois dependentes por família.

PICADINHO

Hoje, às 21h, o pianista e compositor Marvio Ciribelli receberá as cantoras Sheila Sá e Mylena Ciribelli, Cadu Pontes (baixo) e Lucca Machado (bateria), em um tributo a Sérgio Mendes.



O Grupo Tambor de Cumba apresenta, no próximo fim de semana, às 18h, o espetáculo de dança "Ilu Axé: A Força do Tambor", no Centro Coreográfico do Rio. Rua José Higino, 115, Tijuca.



O Museu do Ingá apresenta a exposição "O Ingá e suas Coleções" com trabalhos de artistas consagrados como Di Cavalcanti, Candido Portinari e Carybé. Rua Presidente Pedreira, 78, Niterói.