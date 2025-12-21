Passageiros denunciaram aumento exorbitante nas tarifas da Uber e da 99 no mês de dezembro - Divulgação

Publicado 21/12/2025 05:00

A ação da Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor (SEDCON) e do Procon-RJ exigindo explicações detalhadas para as empresas Uber e 99 em razão do aumento nos preços das corridas este mês agitou o mercado. As autoridades receberam muitas denúncias de consumidores e da imprensa sobre a falta de transparência na apresentação dos valores. Inclusive por qual razão duas pessoas no mesmo lugar indo para o destino comum têm preços diferenciados. E qual seria a explicação para mulheres pagarem tarifas mais caras do que homens, por exemplo. Há relatos de que os algoritmos de precificação finalizam os preços com base em dados de navegação, histórico de buscas e localização. O Procon-RJ quer saber as respostas ainda este ano.

SEAP registra recorde de inscritos no Enem PPL 2025

Aumento de inscritos no ENEM PPL 2025 foi de 100% em relação a 2022 - Divulgação

A Secretaria de Estado de Administração Penitenciária alcançou um marco histórico no Enem para Pessoas Privadas de Liberdade (Enem PPL) no Estado do Rio. Com 3.819 inscritos, o número confirma o crescimento ao longo dos anos: 1.906 (em 2022), 2.253 (em 2023), 3.218 (em 2024). As provas foram aplicadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) nos dias 16 e 17, em 50 unidades prisionais.

Oncologista brasileira lidera combate ao câncer de pulmão

A oncologista Clarissa Baldotto passou a integrar a International Association for the Study of Lung Cancer, dedicada à pesquisa, prevenção e tratamento do câncer de pulmão. Presidente da Sociedade Brasileira de Oncologia Clínica, é a única latina que define diretrizes científicas a mais de 100 países.

Prêmio Globo de Ouro será entregue no Rio

A Prefeitura do Rio de Janeiro anunciou parceria para receber o evento "Globo de Ouro" (Golden Globes), uma das mais importantes premiações de cinema e televisão, entregue anualmente pela Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood. A cerimônia será realizada no primeiro semestre de 2026.

PICADINHO

Hoje, às 19h, o público carioca ganha uma apresentação especial de "Ópera do Malandro", clássico de Chico Buarque de 1978, em montagem inédita de Jorge Farjalla na Árvore da Lagoa.

Amanhã, na quadra da Escola de Samba Estácio de Sá, no Centro, 50 Papais Noéis do Rio serão presenteados com cestas de Natal. Este será o sexto ano seguido de distribuição.

Segue até janeiro, no MAM, a exposição "Gilberto Chateaubriand: uma coleção sensorial" abrindo as celebrações do centenário de nascimento de um dos maiores colecionadores de arte do Brasil.