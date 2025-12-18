Umbandista, o deputado Átila Nunes (calça bege) há anos luta contra a intolerância religiosa no Rio - Divulgação/ Henrique Esteves

Umbandista, o deputado Átila Nunes (calça bege) há anos luta contra a intolerância religiosa no RioDivulgação/ Henrique Esteves

Publicado 18/12/2025 05:00 | Atualizado 18/12/2025 10:02

O governador do Rio, Cláudio Castro, sancionou o projeto de lei que concede efeito civil aos casamentos realizados na Umbanda e no Candomblé. Assim, os dirigentes de terreiros passam a ser considerados ministros religiosos, equiparando-se aos sacerdotes da Igreja Católica. O fato, inédito no Brasil, fortalece o reconhecimento das religiões de matriz africana. O autor da Lei, deputado Átila Nunes (PSD), está convencido que outros estados irão seguir o exemplo, "um novo marco na história das religiões afro brasileiras que hoje ocupam a terceira posição no Brasil". Segundo o Censo 2022, cerca de 1,8 milhão de brasileiros são adeptos dessas crenças. Átila Nunes há muitos anos é um combatente contra a intolerância religiosa.

Rogerio Lisboa: a estrela que sobe

Rogerio Lisboa está cotado para fazer dobradinha com Paes no GovernoDivulgação / Prefeitura de Nova Iguaçu

O ex-prefeito de Nova Iguaçu, Rogerio Lisboa (Progressistas), neste momento, é o nome mais cotado para ser o candidato a vice do prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), na chapa para a disputa pelo Governo do Estado nas eleições do ano que vem. O político acumula na bagagem experiência como vereador, deputado estadual, deputado federal e conduziu o município da Baixada Fluminense por dois mandatos. É advogado, casado e tem dois filhos.

Projeto de aluguel consignado é aprovado no Congresso

A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal aprovou o projeto que cria o aluguel consignado, assegurando o pagamento com desconto no contracheque. Segundo o deputado Julio Lopes (PP), presidente da Frente Parlamentar Mista de Serviços e coautor do projeto, a iniciativa irá impactar o setor de imóveis e habitação, beneficiando 20 milhões de trabalhadores e gerando uma economia de cerca de R$ 4,5 bilhões em juros.

Desembargador fica no Rio e gera polêmica

A permanência do desembargador Macário Ramos Júdice Neto, do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, no Rio, por suspeita de vazar a operação que prendeu o deputado estadual do Rio de Janeiro TH Jóias, em setembro, é objeto de questionamento. Por que só ele não é transferido para fora do estado?

PICADINHO

Hoje, a partir das 12h, a estação Carioca/Centro do metrô recebe um concerto especial de Natal da Banda de Música da Guarda Municipal do Rio de Janeiro (GM-Rio).

O pocket cine-show "Coisas do Destino", criado pela cantora e compositora Marysa Alfaia, acontecerá amanhã, às 19h e 21h, no palco do Estação Net Botafogo. Rua Voluntários da Pátria, 88.



A terceira edição da Brava Arena Jockey, produzida pela Kappamakki, terá um fundo destinado às ações de impacto social com o valor extra arrecadado por meio do Ingresso Solidário.





