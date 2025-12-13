Deputado Ricardo Abrão criou lei garantindo atendimento odontológico para vítimas de violência - Zeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Deputado Ricardo Abrão criou lei garantindo atendimento odontológico para vítimas de violênciaZeca Ribeiro / Câmara dos Deputados

Publicado 13/12/2025 05:00

Lei aprovada de autoria do deputado Ricardo Abrão (União-RJ) amplia a rede de amparo às vítimas de violência doméstica. A partir de agora, mulheres nesta situação terão acesso prioritário, especializado e humanizado aos serviços de atenção odontológica no Sistema Único de Saúde (SUS). A medida nasce da preocupação crescente com o alto índice de agressões físicas que atingem diretamente a região da face, resultando em fraturas, lesões dentárias, danos estéticos e funcionais que impactam profundamente a autoestima e a qualidade de vida das vítimas. Para o parlamentar, o cuidado odontológico é essencial para o processo de recuperação física, emocional e social. "Garantir atendimento odontológico especializado é assegurar dignidade, reconstrução e proteção para milhares de mulheres que sobrevivem à violência. Essa é uma política pública de cuidado real, que salva vidas e abre caminhos para que elas retomem sua autonomia", destacou.

Câmara cria ronda para proteger crianças do Rio

Vereador Leniel Borel (PP) é o autor da Ronda de Proteção à Infância - Guilherme Nery/CMRJ

Vereador Leniel Borel (PP) é o autor da Ronda de Proteção à InfânciaGuilherme Nery/CMRJ

O Rio foi o estado com mais homicídios de crianças até 4 anos, segundo o último Atlas da Violência, de 2023. Um aumento de 60% entre 2018 e 2023. Para evitar novos casos, a Câmara aprovou a criação da Ronda de Proteção à Infância, que atuará com a Guarda Municipal. "A ronda complementará o Conselho Tutelar e as Delegacias da Criança e do Adolescente para um atendimento mais ágil e humanizado", afirma o vereador Leniel Borel (PP), autor da lei.

Museu do Rio premiado por boas práticas

O Museu Bispo do Rosário foi agraciado com o diploma Heloneida Studart, da Assembleia do Rio, pelo incentivo às produções culturais. A premiação ocorre depois do Prêmio Nise da Silveira 2025 de boas práticas e inclusão na saúde mental pelo projeto de trabalho e renda "Horto e Cia".

Fausto Fawcett está de volta com sua metralhadora giratória

Fausto Fawcett, cantor e compositor do hit "Kátia Flávia", é o entrevistado de segunda-feira do "Informe do Dia". Ele solta sua metralhadora giratória para todos os lados. "Você tinha, até um tempo atrás, um tumor dentro da cidade oficial, institucional, mas agora é o contrário. A cidade institucional, oficial, está situada num canto desse tumor".

PICADINHO

Hoje, Dia Nacional da Pessoa com Deficiência Visual, a Inclusive Acessibilidade lança mais um projeto de audiodescrição no Rio. Será no Circuito de Visitação do AquaRio, na Zona Portuária.



Dermatologistas da Sociedade Brasileira de Dermatologia do Rio de Janeiro vão atender à população hoje, Dia de Combate ao Câncer de Pele, em nove pontos espalhados pela cidade.



O filme "Virtualidade”, de Marta de Oliveira Torres, terá uma sessão gratuita hoje, às 18h, na Casa Bosque. Estrada da Caroba, 449, em Campo Grande.