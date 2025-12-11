O retorno da Árvore de Natal da Lagoa Rodrigo de Freitas provoca movimentação no seu entorno - Reprodução Redes Sociais

Publicado 11/12/2025 05:00

A Operação Verão 25/26, iniciada pela Prefeitura do Rio em setembro, coordenada pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (SEOP), é uma reivindicação antiga do cidadão inconformado com abusos na incorreta ocupação dos espaços públicos. Fim de ano a cidade fica lotada em seus principais pontos turísticos e precisa mesmo de vigilância. É o caso da orla e do entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas, principalmente após o retorno da árvore de Natal iluminando o espelho d 'água. A instalação de placas de orientações também é bem-vinda. Os ambulantes que ocupam barraquinhas de venda de refrigerantes e lanches, no entanto, andam reclamando da forma de abordagem, acusam "abuso de autoridade" por parte da SEOP e denunciam truculência dos agentes da Prefeitura. "Eles levam às vezes uma dúzia de cervejas, não dão recibo de apreensão, e elas somem. Onde elas vão parar, diga aí?", pergunta uma das vítimas.

TCE-RJ suspende edital para Organização Social em Paracambi

O Tribunal de Contas é responsável por fiscalizar os contratos do estado - Reprodução

O TCE-RJ determinou a suspensão do edital da Prefeitura de Paracambi, na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, de seleção de organização social para gerir o Hospital Municipal Dr. Adalberto da Graça e a Maternidade Laurindo José Ferreira. Segundo o relator, conselheiro José Graciosa, no contrato, em torno de R$ 94 milhões, entre outras falhas, não constam indicadores de qualidade e produtividade, além de detalhamento dos custos unitários estimados.

Eunice Paiva homenageada com medalha Pedro Ernesto

Por iniciativa da vereadora Maíra do MST (PT), Chico Rubens Paiva, neto de Eunice Paiva, recebeu em nome da avó, a Medalha Pedro Ernesto, maior honraria do Legislativo carioca. A advogada também foi homenageada durante a 16ª Feira Estadual da Reforma Agrária Cícero Guedes, no Largo da Carioca, no Centro.

Bacellar: conheça o PL que votou pela prisão

A direita da Assembleia do Estado do Rio de Janeiro (Alerj) não foi unânime na votação pela manutenção da prisão de Rodrigo Bacellar (União Brasil). Três deputados do Partido Liberal (PL) votaram a favor: Douglas Gomes, Célia Jordão e Marcio Gualberto. O Delegado Carlos Augusto optou pela abstenção.

PICADINHO

Hoje, às 17h, o Centro Nacional de Folclore e Cultura Popular inaugura a exposição "Entre máscaras e gigantes: os Juliões do Carnaval de Olinda" com shows de Favela Brass e A Bagaceira Frevo Orquestra. Rua do Catete, 179.



A revista "Justiça & Cidadania" realiza o "Conversa com o Judiciário", com o tema "Recuperação Judicial e os reflexos na Justiça do Trabalho". Amanhã, às 10h, no Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região. Avenida Presidente Antônio Carlos, 251, Centro.

A 3ª edição do livro "Escrevendo Minha História", patrocinado pelo MetrôRio, foi lançado este mês com participação de 170 alunos de escolas municipais próximas às estações do metrô.