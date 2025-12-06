Câmara de Macaé, no Norte Fluminense, pode ter mais vereadores a partir das eleições de 2028 - Foto: Ilustração

Publicado 06/12/2025 05:00

O Dia publicou esta semana que vereadores da Câmara Municipal de Macaé aprovaram, em primeiro turno, o aumento de 17 para 21 o número de cadeiras a partir das eleições de 2028. O argumento é que a Casa precisa acompanhar o crescimento populacional do município e que esta decisão não significará aumento de gastos. Aos fatos: o orçamento de 2025 é de R$ 4,8 bilhões e o do ano que vem salta para R$ 5,1 bilhões. É verdade que a proposta é do Executivo. Mas qual prefeito irá contrariar a vontade de quem pode aprovar ou vetar suas medidas em votação? No site da Câmara de Macaé não há informação da produtividade dos vereadores e nem transparência de onde foram investidos cada centavo dos bilhões que recebem anualmente. O TCE-RJ também não emitiu parecer conclusivo sobre a necessária prestação de contas.

Workshop capacitará equipe hoteleira a se prevenir contra adulteraçõesUnsplash

O HoteisRIO e a Secretaria de Estado de Defesa do Consumidor realizarão o "X Workshop SEDCON - RJ 2025" com o objetivo de capacitar as equipes hoteleiras para identificar e combater a circulação de bebidas falsificadas. O evento, que tem apoio da Associação Brasileira de Bebidas Destiladas (ABBD), é gratuito para associados do HoteisRIO. Dia 11, a partir das 9h, no Arena Copacabana Hotel. Avenida Atlântica, 2064, em Copacabana.

Federação Solidariedade/PRD mira eleições de 2026

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) aprovou, por unanimidade, a criação da Federação Solidariedade e PRD, que passa a contar com 10 deputados federais. No Rio, o partido será presidido pelo deputado federal Áureo Ribeiro, líder do Solidariedade na Câmara. A meta para 2026 é eleger 7 deputados estaduais e 3 federais.

Washington Reis dá conselho a Cláudio Castro

O presidente do MDB do Rio de Janeiro, Washington Reis, disse que se fosse o governador Cláudio Castro (PL) mobilizaria a sua base de apoio na Assembleia do Estado do Rio e escolheria imediatamente o substituto de Rodrigo Bacellar (União Brasil) para minimizar a crise política no Legislativo.

PICADINHO

O Jockey Club do Rio receberá hoje o projeto "Positivamente". Serão 10h de programação com oficinas, talks, ateliês de artesanato e práticas de yoga. Praça Santos Dumont, 31, Gávea.

A primeira cerveja artesanal das favelas, A Sobe Aê!, criada por Renan Monteiro, idealizador do "Na Favela Turismo", será lançada hoje, na Rocinha.



A Casa Ronald RJ realiza até o próximo dia 8 campanha de Natal para arrecadar brinquedos novos para crianças e adolescentes em tratamento oncológico atendidos pela instituição. Rua Pedro Guedes, 44, Maracanã.