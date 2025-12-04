Bacellar é acusado de vazar informações da Operação Zargun para o então deputado TH Joias - Divulgação

Publicado 04/12/2025 05:00 | Atualizado 04/12/2025 11:20

Depois que autoridades do primeiro escalão do Governo Estadual tiveram passagens pela Polícia e pela Justiça, em passado recente, a prisão do presidente da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, Rodrigo Bacellar (União Brasil), é igualmente importante pelo poder que ele concentra em suas mãos. O deputado, em segundo mandato, foi reconduzido ao posto de presidente da Alerj por unanimidade pelos seus pares. E almeja concorrer ao Palácio Guanabara. Fontes do Polícia Federal garantem que o então deputado TH Joias passou informações sigilosas sobre o modus operandi de políticos do Rio. E essas informações levaram os investigadores a Bacellar. O parlamentar foi interrogado sobre vazamento da Operação Zargun, deflagrada em setembro, em que TH Joias é o centro da investigação.

Aliados de Bolsonaro dão razão a Otoni

Entrevista de Otoni de Paula ao Informe do Dia repercute entre a direita - Divulgação

A entrevista do deputado federal Otoni de Paula (MDB) ao "Informe do Dia", publicada na última segunda-feira (1º), causou impacto na direita dos simpatizantes de Jair Bolsonaro, condenado pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por ser o líder dos atos golpistas de 8 de janeiro de 2023. Uma parte dos apoiadores entende que o parlamentar está certo em buscar novos caminhos que não sejam os apontados somente pelo ex-presidente.

ETE Barra da Tijuca beneficiará mais de 1 milhão de pessoas

A concessionária Iguá Rio e o Governo do Estado do Rio inauguraram a Estação de Tratamento de Esgoto da Barra da Tijuca. Com investimento de R$ 170 milhões, a modernização da principal ETE da Zona Sudoeste aumentará a capacidade de tratamento em 50% e beneficiará 1,2 milhão de moradores em 19 bairros.

Orquestra Sinfônica da UFRJ vira Patrimônio Cultural Imaterial

A Câmara Municipal aprovou lei do vereador Marcio Ribeiro (PSD) que declara a Orquestra Sinfônica da UFRJ como Patrimônio Cultural Imaterial do Rio. O texto destaca a relevância histórica, artística e educacional do mais antigo grupo sinfônico na cidade que completou 100 anos e formou vários músicos.

PICADINHO

O Projeto Luzes da Guanabara, em sua 3ª edição, apresenta a Orquestra de Violinos Rio de Janeiro com mais de 150 mil lâmpadas contornando o Palácio Guanabara, palmeiras e árvores ao redor do palco. Dia 10, às 18h.



Cristina Flores estreia o solo "Chaves do Armário", uma comédia musical LGBT+ com músicas de Zélia Duncan e Lulu Santos. A peça marca os 50 anos de vida e 30 de carreira da atriz. Hoje, às às 19h, no CCBB Rio.



"Noel Rosa: poesia e prosa" é o tema do bate-papo de Geraldinho Carneiro e Alfredo Del-Penho amanhã, às 19h. Instituto Superior de Educação Pró-Saber. Largo dos Leões, 80, Humaitá.