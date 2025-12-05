Guilherme Delaroli, novo presidente da Assembleia do Rio, tem parentes na política fluminense - Foto: Octacilio Barbosa/Alerj

Publicado 05/12/2025 05:00

As famílias de políticos no Estado do Rio de Janeiro têm mais poder e presença nas decisões do que os antigos coronéis nordestinos. A prisão preventiva do deputado Rodrigo Bacellar abriu espaço para a chegada do direitista Guilherme Delaroli, 1º vice-presidente da Alerj. O homem que assumiu interinamente a presidência da Casa é de inteira confiança de Bacellar (União) e pertence ao PL do ex-presidente condenado pela Justiça por golpe de Estado, Jair Bolsonaro. O irmão, Marcelo Delaroli, é prefeito de Itaboraí. Nas eleições municipais de 2020, ele foi eleito prefeito com 39,30%, o que representou 42.025 votos. O presidente interino da Alerj é militar da reserva da Polícia Militar e ex-coordenador geral de projetos da Prefeitura de Itaboraí. Ele assumiu o cargo de deputado estadual como o sexto mais votado do Rio, com mais de 114 mil votos. O pai é José Delaroli, ex-vereador por quatro mandatos em Maricá.

Vereadores restringem arranha-céus perto da orla

Prédios terão gabaritos mais rígidos para evitar sombreamento na orla - Reginaldo Pimenta

A Câmara do Rio aprovou projeto do vereador Pedro Duarte (Novo) que proíbe construção habitacional ou comercial que faça sombra no calçadão e na orla. A ideia é evitar o que ocorre em Balneário Camboriú, em Santa Catarina, onde a altura dos edifícios impede que o sol chegue na areia. "Do jeito que a lei está escrita, o prédio, mesmo que gere sombreamento na areia, poderá ser construído, contanto que não esteja na via principal. Queremos acabar com isso", comentou o parlamentar.

Municípios recebem R$ 120 milhões para saúde

A Alerj aprovou o projeto que institui o Programa de Fortalecimento da Saúde dos Municípios Fluminenses. O programa será financiado com recursos do saldo financeiro dos duodécimos destinados à Alerj. Os 92 municípios fluminenses receberão R$ 120 milhões e R$ 100 milhões irão para o Estado.

Assembleia do Rio fixa teto salarial de deputados

A Alerj aprovou projeto, da Mesa Diretora da Casa, que fixa, sem aumento de despesa, o subsídio bruto dos deputados em R$ 34.774,64. A medida estabelece em lei determinação do STF de que os vencimentos dos parlamentares estaduais não sejam vinculados automaticamente aos dos deputados federais.

PICADINHO

O espetáculo "Entre: Bombas, Balas, Confetes e Serpentinas" fará apresentações hoje e dias 07, 12, 13 e 14 de dezembro, no Museu da Maré, às 19h30, com entrada gratuita.



A feira "O Fuxico", na Praça Nossa Senhora da Paz, em Ipanema, será palco para a Cantata Natalina Notre Dame com coral, luzes e teatro. Amanhã, às 18h.



A Savalla Records lança hoje "Todas As Canções", faixa inédita do compositor de "Saigon", Claudio Cartier, em parceria com Sueli Costa.