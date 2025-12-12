Deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) discursou na Câmara Federal a favor de Glauber Braga (PSOL-SP) - Agência Câmara

Deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) discursou na Câmara Federal a favor de Glauber Braga (PSOL-SP)Agência Câmara

Publicado 12/12/2025 05:00

O deputado Pedro Paulo (PSD-RJ) fez um discurso importante e definidor na tribuna da Câmara Federal, nesta 4ª feira, argumentando que os atos de Glauber Braga (PSOL-SP) não mereciam cassação. O vice-líder do governo na Casa deixou claro que entre eles existem diferenças de visões sobre o Brasil em muitos temas, mas que também há convergências. Segundo ele, os casos dos deputados Alexandre Ramagem (PL-RJ) e Carla Zambelli (PL-SP), que foram condenados pela Justiça e fugiram do Brasil, tinham raízes diferentes do que ocorreu com Glauber ao agredir um membro do MBL alegando que sua mãe, Saudade Braga, ex-prefeita do município de Nova Friburgo, já falecida, foi ofendida. A postura de Pedro Paulo está sendo interpretada como um gesto de afago do líder do seu grupo, o prefeito Eduardo Paes, à esquerda e também à democracia depois de acenos à direita nos últimos meses.

Hospitais serão obrigados a fazer mais um exame

PTC é uma malformação onde os pés virados são para baixo e para dentro - Reprodução Redes Sociais

PTC é uma malformação onde os pés virados são para baixo e para dentroReprodução Redes Sociais

Hospitais públicos da rede estadual e unidades privadas conveniadas com o Sistema Único de Saúde (SUS) do Rio de Janeiro serão obrigados a realizar o exame clínico ortopédico para diagnóstico do Pé Torto Congênito (PTC) em recém-nascidos. O objetivo é o diagnóstico precoce para agilizar o tratamento. A determinação é da Lei aprovada pela Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj), do deputado Rodrigo Bacellar (União Brasil).

Deputada mais jovem do Rio premiada por defesa de mulheres

Sarah Poncio (SDD), a mais jovem deputada da Assembleia do Rio, recebeu o Prêmio Empoderadas 2025. Integrante da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Casa, a parlamentar é autora da recém-aprovada Lei do Spray de Defesa Pessoal, além de ações de capacitação para mulheres em vulnerabilidade social.

Praça do pedágio da Linha Amarela ganha pistas

A Linha Amarela passou a contar com mais duas pistas automáticas de pedágio no sentido Barra da Tijuca. As novas faixas são exclusivamente destinadas para veículos equipados com tag eletrônico válido. A ampliação integra um plano de modernização para oferecer mais conforto, segurança e fluidez na via.

PICADINHO

A Companhia Troupp Pas D'argent apresenta a tragicomédia "TRAÇAS", ambientada no subúrbio carioca. Dirigida por Marcela Rodrigues, a peça fica em cartaz até o dia 14 no Sesc Copacabana.



O Pedal pela Cura, patrocinado pelo Hospital Quali Ipanema, é um projeto que ajuda mulheres em situação de vulnerabilidade social a fazerem exames e tratamento do câncer de mama. A ação faz parte da iniciativa "Todo Mês é Outubro Rosa", criada pelo Instituto Protea e a Guelt Investimentos. As doações podem ser realizadas durante todo o ano através do site: https://www.protea.org.br/doacoes/



A segunda edição do "DOBRAS DA FOLIA: Pop e Popular", festival multilinguagens, acontece até o dia 14 na Casa Brasil e no Alpha Bar.