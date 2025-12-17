Deputados da Assembleia do Rio têm vários assuntos para decidir antes do recesso parlamentar - Divulgação/Alerj

Publicado 17/12/2025 05:00 | Atualizado 17/12/2025 21:05

Nesta quarta-feira, os deputados estaduais darão sequência a dois enormes desafios. E isto acontece porque os parlamentares deixaram para pouco antes do recesso a tomada de decisões que agora precisarão de urgência. O primeiro deles é discutir e aprovar o complexo projeto da Lei Orçamentária Anual para o ano 2026. O trabalho é árduo e vai tomar a semana porque serão necessárias análises de mais de 2.500 emendas. Inicialmente é uma tarefe da Comissão de Orçamento. O segundo problema é como se comportar diante dos 24 vetos do governador a projetos de lei, além do pente-fino nas prestações de contas do governador Cláudio Castro dos anos de 2022 e 2023, que estavam engavetadas na Alerj. Sobre as mais de 400 homenagens que precisam ser despachadas, esta será a tarefa mais fácil de solucionar.

Garotinho ocupa todos os espaços na mídia

Ex-governador irá colaborar com a CPI do Crime Organizado, do Senado - Reprodução/Redes sociais

O ex-governador do Rio de Janeiro Anthony Garotinho está mais atuante do que de costume. Hoje ele é "influenciador político" nas redes sociais. Ao aceitar colaborar com a CPI do Crime Organizado, do Senado Federal, demonstra que quer mídia. Os mais próximos contam que há muito não viam Garotinho tão animado e seus olhos chegam a brilhar quando o assunto é o Palácio Guanabara, que ocupou de 1º de janeiro de 1999 a 6 de abril de 2002.

Deputado quer recursos para segurança

O deputado Marcelo Dino (União), presidente da Comissão de Defesa dos Animais da Alerj, solicitou verba para comprar embarcação para o resgate de gatos da Ilha Furtada, em Mangaratiba. O bote também será utilizado no combate ao crime pela Polícia Militar, corporação que integrava antes do mandato.

Desembargador é velho conhecido da PF

A prisão pela Polícia Federal do desembargador Macário Júdice Neto, do TRF-2, durante a Operação Unha e Carne 2, por suspeita de vazamento de informações ao Comando Vermelho não surpreendeu os bem informados da Justiça. Há 17 anos ele foi acusado de vender sentenças, mas foi reintegrado em 2023.

PICADINHO

A exposição "Pinturas Nômades", de Beatriz Milhazes, gerou um catálogo que reproduz as obras expostas na Casa Roberto Marinho. A exposição fica em cartaz até 15 de março de 2026. Rua Cosme Velho, 1105.



O Mundo Bita, com mais de 21 bilhões de visualizações no YouTube, acaba de alcançar mais de 47 mil visualizações com seu novo programa, "Show da Flora". A série educativa é voltada a crianças até três anos.



A biografia "Sambista Perfeito" terá tarde de autógrafos no Mercadão de Madureira com bate-papo entre Marcos Salles e Babi Cruz. Dia 19, às 14h.