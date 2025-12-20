Os deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy, do PL-RJ, são alvos de operação da PF - Reprodução

Publicado 20/12/2025 05:00

O aperto dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino e por agentes da Polícia Federal exigindo explicações sobre o destino das emendas secretas levou ao desespero parlamentares do Rio de Janeiro. Quem transferiu recursos dessas emendas para amigos do interior do estado teme ser pego. A busca da PF em endereços ligados aos deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy (ambos do PL-RJ) faz parte da operação que investiga desvio de dinheiro público oriundo de cotas parlamentares. As autoridades garantem que é só o início. Trata-se de verba mensal disponibilizada a deputados e senadores para cobrir os custos de mandato. Há suspeita de irregularidades sobre o uso desta espécie de "cartão corporativo". Nos primeiros locais de varrição na manhã de sexta (19), foram encontrados mais de R$ 400 mil com Sóstenes, o líder do PL na Câmara. Assessores dos dois parlamentares também são alvos de busca. Durante a ação, os celulares dos parlamentares foram apreendidos.

Confraternização celebra instituições para pessoas com deficiência

Parlamentares do Rio participaram de festa de fim de ano de instituições - Divulgação

Cerca de 50 instituições que atendem pessoas com deficiência realizaram a confraternização anual. Os representantes agradeceram ao deputado federal Pedro Paulo (PSD) pelas emendas destinadas às organizações. O deputado estadual Guilherme Schleder (PSD) destacou o apoio do Legislativo estadual. Já o vereador Marcio Ribeiro (PSD) afirmou: "Nosso papel é apoiar, fortalecer e transformar as demandas em políticas públicas efetivas".

Câncer de mama: risco de depressão pós-tratamento

Estudo publicado na revista "JAMA Network Open", dos EUA, identificou que pacientes de câncer de mama apresentam maior risco de depressão tardia, entre cinco e dez anos após o diagnóstico. O oncologista Daniel Musse, das sociedades Brasileira, Americana e Europeia de Oncologia Clínica, afirma: "A integração entre oncologia e atenção primária é essencial para identificar a situação, reduzir desigualdades e garantir cuidado contínuo".

Natal antecipado para crianças da Gamboa

No dia 22, o projeto "Goal Getters", de Eduardo Salles, entregará 209 chuteiras a crianças da Vila Olímpica da Gamboa, no Centro. A iniciativa teve apoio da RIOinclui, presidida pela primeira-dama do município, Cristine Paes, e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que doou camisas e bonés.

PICADINHO

O Museu de Imagens do Inconsciente (MII) inaugura a exposição "Riquezas do mundo interno – coleções e leituras", com mais de 60 obras produzidas por pacientes psiquiátricos, oriundas de quatro museus: o MII, o Museu Arthur Bispo do Rosário (no Rio), o Museu de Arte Osório Cesar (São Paulo) e o Museu da Oficina de Criatividade (Porto Alegre). Hoje, às 10h.



O projeto "Música no Museu" promove, até amanhã, "Grandes Concertos de Natal" com oito concertos reunindo coros, orquestras, conjuntos de cordas, vozes e piano.



Um mural gigante de 300m² em homenagem ao cantor e compositor mineiro Milton Nascimento, indicado ao Grammy Latino de 2025, foi inaugurado na Lapa, no Centro do Rio.