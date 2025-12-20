Os deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy, do PL-RJ, são alvos de operação da PFReprodução
O aperto dado pelo ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino e por agentes da Polícia Federal exigindo explicações sobre o destino das emendas secretas levou ao desespero parlamentares do Rio de Janeiro. Quem transferiu recursos dessas emendas para amigos do interior do estado teme ser pego. A busca da PF em endereços ligados aos deputados federais Sóstenes Cavalcante e Carlos Jordy (ambos do PL-RJ) faz parte da operação que investiga desvio de dinheiro público oriundo de cotas parlamentares. As autoridades garantem que é só o início. Trata-se de verba mensal disponibilizada a deputados e senadores para cobrir os custos de mandato. Há suspeita de irregularidades sobre o uso desta espécie de "cartão corporativo". Nos primeiros locais de varrição na manhã de sexta (19), foram encontrados mais de R$ 400 mil com Sóstenes, o líder do PL na Câmara. Assessores dos dois parlamentares também são alvos de busca. Durante a ação, os celulares dos parlamentares foram apreendidos.
Confraternização celebra instituições para pessoas com deficiência
Parlamentares do Rio participaram de festa de fim de ano de instituiçõesDivulgação
Cerca de 50 instituições que atendem pessoas com deficiência realizaram a confraternização anual. Os representantes agradeceram ao deputado federal Pedro Paulo (PSD) pelas emendas destinadas às organizações. O deputado estadual Guilherme Schleder (PSD) destacou o apoio do Legislativo estadual. Já o vereador Marcio Ribeiro (PSD) afirmou: "Nosso papel é apoiar, fortalecer e transformar as demandas em políticas públicas efetivas".
Câncer de mama: risco de depressão pós-tratamento
Estudo publicado na revista "JAMA Network Open", dos EUA, identificou que pacientes de câncer de mama apresentam maior risco de depressão tardia, entre cinco e dez anos após o diagnóstico. O oncologista Daniel Musse, das sociedades Brasileira, Americana e Europeia de Oncologia Clínica, afirma: "A integração entre oncologia e atenção primária é essencial para identificar a situação, reduzir desigualdades e garantir cuidado contínuo".
Natal antecipado para crianças da Gamboa
No dia 22, o projeto "Goal Getters", de Eduardo Salles, entregará 209 chuteiras a crianças da Vila Olímpica da Gamboa, no Centro. A iniciativa teve apoio da RIOinclui, presidida pela primeira-dama do município, Cristine Paes, e da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), que doou camisas e bonés.
PICADINHO
O Museu de Imagens do Inconsciente (MII) inaugura a exposição "Riquezas do mundo interno – coleções e leituras", com mais de 60 obras produzidas por pacientes psiquiátricos, oriundas de quatro museus: o MII, o Museu Arthur Bispo do Rosário (no Rio), o Museu de Arte Osório Cesar (São Paulo) e o Museu da Oficina de Criatividade (Porto Alegre). Hoje, às 10h.
O projeto "Música no Museu" promove, até amanhã, "Grandes Concertos de Natal" com oito concertos reunindo coros, orquestras, conjuntos de cordas, vozes e piano.
Um mural gigante de 300m² em homenagem ao cantor e compositor mineiro Milton Nascimento, indicado ao Grammy Latino de 2025, foi inaugurado na Lapa, no Centro do Rio.
