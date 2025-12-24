Deputado Renato Zaca (PL) é o autor do projeto de lei que beneficia bombeiros militares inativos - Priscila Rabello

Publicado 24/12/2025 05:00

A Indicação Legislativa (34/2024), de autoria do deputado Renato Zaca (PL), que buscava garantir prioridade na contratação de bombeiros militares inativos para a Operação Lei Seca e outros eventos, foi aprovada em discussão única pela Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj) em novembro de 2024. A proposta foi esperada ansiosamente. Alguns majores sonharam com a promoção automática na corporação após 22 anos de serviço. Inspirado nesta ideia, o deputado Marcelo Dino (União) quer incluir a categoria no Programa Segurança Presente para ações de socorro, com o objetivo de aproveitar a expertise adquirida no dia a dia da profissão. O debate sobre o assunto será tratado no primeiro trimestre do ano que vem.

Restaurante do Povo de São Gonçalo terá almoço de Natal

Restaurante do Povo de São Gonçalo terá cardápio especial para o Natal - Reprodução Redes Sociais

O Restaurante do Povo de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Estado do Rio de Janeiro, oferecerá uma ceia especial hoje, véspera de Natal. As refeições terão preços simbólicos, sendo o café da manhã R$ 0,50 e o almoço R$ 1. A unidade, que este mês completou 3 anos, funcionará normalmente. Durante a semana, o local fecha apenas no dia 25 de dezembro (quinta-feira). O restaurante fica na Rua São Pedro Alcântara, 100, em Alcântara.

Maltratar animal pode doer no bolso

A Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) analisa projeto do deputado Maurici (PT) determinando que os autores de maus-tratos se responsabilizem pelo tratamento de animal agredido e sejam obrigados a ressarcir os cofres públicos por eventuais custos. O texto inclui campanhas de conscientização. A ideia será copiada no Rio.

Vereador defende modelo San Salvador para segurança do Rio

Para o vereador Marcos Dias (Pode) a sanção da sua Lei que institui San Salvador, capital de El Salvador, que reduziu a violência, como cidade-irmã do Rio vai inserir o município no combate ao crime. Em março de 2026 já está agendado seminário nacional de segurança em parceria com a Fundação Podemos. "Cooperação internacional não é importar modelos, é aprender com experiências que deram resultado, adaptando à realidade", afirma.

PICADINHO

A Academia Brasileira de Música lança a 3ª edição on-line do Catálogo de Obras do compositor e acadêmico Ricardo Tacuchian, autor de obras sinfônicas e concertos.



A Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj) participou da campanha "Natal RioSolidário 2025". Museus e teatros da instituição arrecadaram 100 brinquedos.



O Informe do Dia deseja aos seus leitores um Natal repleto de amor, paz, saúde e solidariedade. Feliz Natal!