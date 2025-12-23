Conhecido pela língua afiada, Carlos Minc comentou o envolvimento de deputados em denúncias - Reprodução Redes Sociais

Publicado 23/12/2025 05:00

O flagrante de pacotes de dinheiro em espécie feito pela Polícia Federal na casa do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) expôs o líder do PL a uma série de ataques vexatórios de adversários e desapontamento de seus eleitores. Os seguidores do pastor Silas Malafaia, seu padrinho político, estão chocados como um homem de Deus pode se envolver com suspeita de corrupção. O deputado Carlos Minc (PSB-RJ) escreveu para amigos: "A máscara caiu, o dinheiro apareceu, a moralidade ninguém viu. Essa turminha que bate dia e noite na esquerda possui todos os defeitos que atribui aos outros. E agora esses dois deputados federais do PL do Rio (o outro é Carlos Jordy), que são também inimigos do povo, defenderam a PEC da Blindagem, diziam que combatiam a corrupção e agora foram pegos com a mão na botija! Esquema com assessores, empresa de fachada de automóveis, R$ 430 mil em dinheiro vivo dentro de casa, dentre outras coisas". Sóstenes e Jordy se dizem inocentes - e contra-atacam argumentando que sofrem perseguição política.

Conduta de ministros do STF mobiliza deputados

Heloísa Helena é uma das deputadas que assinam manifesto sobre o STF - Divulgação

Os deputados do PSOL querem explicar às suas bases em estados e municípios que é preciso divulgar o projeto em defesa dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que, segundo eles, "têm atuação exemplar no julgamento da trama golpista, aviltado pela "dosimetria" espúria aprovada no Senado". A iniciativa, do deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), é assinada também por parlamentares de várias legendas: Luiza Erundina, Ivan Valente, Túlio Gadelha, Heloisa Helena, Lucas Abrahao, Pastor Henrique Vieira, Fernanda Melchionna, Ricardo Galvão e Tarcísio Motta.

Polêmica da distribuição dos royalties do Rio continua

O economista Mauro Osório, estudioso do estado do Rio, comentou: "A forma de cálculo do PIB e de distribuição dos royalties no Rio deveria ser revista. Maricá tem uma receita pública per capita por mês maior do que a que São Gonçalo tem em um ano inteiro". O assunto foi tema da entrevista desta semana do Informe.

PSDB irritado com Lula

O PSDB reagiu ao que o presidente Lula tem falado do período FHC. De acordo com os tucanos, "Lula tenta reescrever a história e minimiza a importância do Plano Real e os feitos de José Serra ao permitir os genéricos". E mais: "foram nos governos do PSDB que o país estruturou uma política reconhecida internacionalmente de combate ao HIV e à Aids, consolidou o SUS, criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, lançou o Bolsa-Escola, o Bolsa-Alimentação, o Auxílio-Gás e o PETI, programas que mais tarde deram origem ao Bolsa-Família, fortaleceu o BPC, instituiu o Fundef e promoveu a modernização das telecomunicações, conectando milhões de brasileiros".

PICADINHO

O Iate Clube Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, celebrou 75 anos de fundação e 35 anos da gestão Novos Ventos sob o comando do comodoro José Moraes.

O Dr. Flavio Ramos, especialista em Bariátrica Endoscópica, foi destaque na revista científica indiana "Acta Scientific Gastrointestinal Disorders" sobre reganho de peso pós-bariátrica.

"Villes et Cores'', nova exposição de Jérôme Poignard, traz paisagens urbanas ao redor do mundo, no Espaço Cultural Correios Niterói RJ. Avenida Visconde do Rio Branco, 481.

