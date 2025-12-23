Conhecido pela língua afiada, Carlos Minc comentou o envolvimento de deputados em denúnciasReprodução Redes Sociais
O flagrante de pacotes de dinheiro em espécie feito pela Polícia Federal na casa do deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) expôs o líder do PL a uma série de ataques vexatórios de adversários e desapontamento de seus eleitores. Os seguidores do pastor Silas Malafaia, seu padrinho político, estão chocados como um homem de Deus pode se envolver com suspeita de corrupção. O deputado Carlos Minc (PSB-RJ) escreveu para amigos: "A máscara caiu, o dinheiro apareceu, a moralidade ninguém viu. Essa turminha que bate dia e noite na esquerda possui todos os defeitos que atribui aos outros. E agora esses dois deputados federais do PL do Rio (o outro é Carlos Jordy), que são também inimigos do povo, defenderam a PEC da Blindagem, diziam que combatiam a corrupção e agora foram pegos com a mão na botija! Esquema com assessores, empresa de fachada de automóveis, R$ 430 mil em dinheiro vivo dentro de casa, dentre outras coisas". Sóstenes e Jordy se dizem inocentes - e contra-atacam argumentando que sofrem perseguição política.
Conduta de ministros do STF mobiliza deputados
Heloísa Helena é uma das deputadas que assinam manifesto sobre o STFDivulgação
Os deputados do PSOL querem explicar às suas bases em estados e municípios que é preciso divulgar o projeto em defesa dos ministros do Supremo Tribunal Federal (STF) que, segundo eles, "têm atuação exemplar no julgamento da trama golpista, aviltado pela "dosimetria" espúria aprovada no Senado". A iniciativa, do deputado Chico Alencar (PSOL-RJ), é assinada também por parlamentares de várias legendas: Luiza Erundina, Ivan Valente, Túlio Gadelha, Heloisa Helena, Lucas Abrahao, Pastor Henrique Vieira, Fernanda Melchionna, Ricardo Galvão e Tarcísio Motta.
Polêmica da distribuição dos royalties do Rio continua
O economista Mauro Osório, estudioso do estado do Rio, comentou: "A forma de cálculo do PIB e de distribuição dos royalties no Rio deveria ser revista. Maricá tem uma receita pública per capita por mês maior do que a que São Gonçalo tem em um ano inteiro". O assunto foi tema da entrevista desta semana do Informe.
PSDB irritado com Lula
O PSDB reagiu ao que o presidente Lula tem falado do período FHC. De acordo com os tucanos, "Lula tenta reescrever a história e minimiza a importância do Plano Real e os feitos de José Serra ao permitir os genéricos". E mais: "foram nos governos do PSDB que o país estruturou uma política reconhecida internacionalmente de combate ao HIV e à Aids, consolidou o SUS, criou a Lei de Responsabilidade Fiscal, lançou o Bolsa-Escola, o Bolsa-Alimentação, o Auxílio-Gás e o PETI, programas que mais tarde deram origem ao Bolsa-Família, fortaleceu o BPC, instituiu o Fundef e promoveu a modernização das telecomunicações, conectando milhões de brasileiros".
PICADINHO
O Iate Clube Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, celebrou 75 anos de fundação e 35 anos da gestão Novos Ventos sob o comando do comodoro José Moraes.
O Dr. Flavio Ramos, especialista em Bariátrica Endoscópica, foi destaque na revista científica indiana "Acta Scientific Gastrointestinal Disorders" sobre reganho de peso pós-bariátrica.
"Villes et Cores'', nova exposição de Jérôme Poignard, traz paisagens urbanas ao redor do mundo, no Espaço Cultural Correios Niterói RJ. Avenida Visconde do Rio Branco, 481.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.