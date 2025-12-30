Governador de Minas Gerais, Romeu Zema fingiu cantar em vídeo criado por Inteligência Artificial - Reprodução Redes Sociais

Governador de Minas Gerais, Romeu Zema fingiu cantar em vídeo criado por Inteligência ArtificialReprodução Redes Sociais

Publicado 30/12/2025 05:00

A aposta da maioria dos brasileiros é que a polarização política será ainda mais pesada no ano que vem em comparação ao anterior. O ano de 2026 será de disputa de Copa do Mundo e sucessão presidencial e estadual. Justamente porque existe o pensamento corrente de que teremos fake news de todo o tipo, inclusive as produzidas por inteligência artificial, é que alguns marqueteiros podem surpreender ao escolher o caminho do humor. Já tem conselheiro recomendando aos seus contratantes que partam para o caminho do escracho. Em Goiás, um imitador do governador Ronaldo Caiado (União Brasil) já foi contatado. Em Minas, circula um vídeo de Romeu Zema (Novo) tirando onda como se fosse um cantor em uma apresentação descontraída. Ratinho Jr produziu uma chamada com temática "Star Wars". O governador Cláudio Castro (PL) interpretou "Evidências". Qual a sua aposta: o ano será suave ou tenso?

Esperança para pacientes de câncer raro

Cheryl Berno obteve liminar que favorece doentes com câncer de adrenal - Divulgação

Cheryl Berno obteve liminar que favorece doentes com câncer de adrenalDivulgação

A combativa advogada Cheryl Berno conseguiu uma vitória importante: a liminar que garante acesso a medicamentos indispensáveis ao tratamento do câncer de adrenal para os 80 pacientes acometidos pela doença rara. A União será intimada a fornecer remédios que existem desde 1946 para pacientes que lutam contra tumores que surgem nas glândulas suprarrenais, que produzem hormônios que regulam o metabolismo, a pressão arterial e o sistema imunológico.

Banco Master pode ter CPMI

Protocolado pedido de criação de uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI) do Banco Master para investigar os crimes praticados não apenas pelos controladores da instituição financeira. "Quem for podre, que se quebre", diz a deputada Heloísa Helena (Rede), uma das autoras da proposta.

Michelle Bolsonaro ganha aliado de última hora no Rio

Apoiadores de Flávio Bolsonaro, o escolhido de Jair para disputar a presidência, torceram o nariz para o deputado estadual Alexandre Knoploch (PL), que conseguiu o Maracanã para a Igreja Batista Atitude promover o Culto da Virada, no dia 31, mesma igreja de Michelle Bolsonaro. O parlamentar, que tomou posse este ano após Leo Vieira assumir a prefeitura de São João do Meriti, tem "feito de tudo" em prol da Atitude.

PICADINHO

O ritual Barco de Yemanjá reúne sambistas, artistas e personalidades ligadas às religiões de matriz africana. Hoje, às 20h, na Praia Vermelha, na Urca.

Hoje tem pré-réveillon do Casarão do Firmino com o Fundo de Quintal. Abertura com os grupos 100% e Força da Cor, do Cacique de Ramos. A DJ Nicolle Neumann tocará nos intervalos. Rua da Relação, 19, Lapa.

As artistas plásticas Gloria Conforto e Dirce Fett apresentam, até 17 de janeiro, a exposição "Dois Olhares", no Centro Cultural Correios. Rua Visconde de Itaboraí, 20, Centro.