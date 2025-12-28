Apesar da condenação na Justiça, ex-prefeito Washington Reis é cortejado por políticos fluminenses - Divulgação

Publicado 28/12/2025 05:00

Engana-se quem pensa que Washington Reis (MDB), ex-secretário estadual de Transportes do Rio e ex-prefeito de Duque de Caxias, condenado a três anos e sete meses de prisão e multa por fraude imobiliária, irá se distanciar da política fluminense. A decisão do juiz André Luiz Duarte Coelho, titular da 1ª Vara Criminal de Duque de Caxias, é um balde de água fria, mas não o fim da linha. Também foram condenados Elói de Oliveira Pinto e o ex-tabelião do cartório do 5º Ofício de Notas de Nova Iguaçu, Josemar Francisco. Eles ainda podem recorrer em liberdade. Na denúncia feita pelo Ministério Público do Rio à Justiça, os três condenados combinaram "prática de diversos atos notariais fraudulentos e aptos à transferência e registro imobiliários de inúmeros lotes rurais pertencentes a outras pessoas". Reis continua cortejado por candidatos ao governo do estado para obter dele apoio político.

Medicamentos podem ser entregues em domicílio

Deputado Daniel Martins é autor de projeto que pode facilitar pacientes - Divulgação

Pessoas idosas e pacientes com dificuldades de locomoção que fazem uso contínuo de medicamentos fornecidos pela Rio Farmes poderão receber os remédios em casa. A proposta é do deputado Daniel Martins (União), cujo projeto tramita na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro (Alerj). "Atualmente, a retirada só pode ser feita pelo próprio paciente, o que dificulta a pessoa com idade avançada ou dificuldade de locomoção".

Idosos: Rio registra cerca de 98 vítimas de golpe por dia

Levantamento inédito divulgado pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) aponta que, ano passado, 35.734 idosos foram vítimas de golpe no estado do Rio. Entre os crimes estão estelionato, ameaça, furto a transeunte e maus-tratos. As maiores ocorrências foram em Niterói, Rio de Janeiro e Saquarema.

Falta de água preocupa Baixada

A vereadora Juliana do Táxi (PL) protocolou na AGENERSA pedido de inspeção em ruas de Duque de Caxias cobrando providências da Águas do Rio. Segundo o ofício, a concessionária não realiza os devidos reparos nas vias após intervenções e mantém irregularidades no fornecimento de água, prejudicando os moradores.

PICADINHO

O show "Dado Villa Lobos convida André Frateschi" acontece hoje, às 20h, no Brava Arena Jockey. Praça Santos Dumont, 21, Gávea.

"Viva Mauricio - Mauricio de Sousa, a experiência imersiva", exposição que recria o universo dos personagens dos quadrinhos do pai da Monica, segue no CCBB Rio. Rua Primeiro de Março, 66, Centro.

A exposição "OCEANO: o Mundo é um Arquipélago" fica em cartaz até o ano que vem em comemoração aos 10 anos de inauguração do Museu do Amanhã. Praça Mauá, Centro.



