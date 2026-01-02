Em nota, o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves (PDT), divulgou quem apoiará nas próximas eleições - Divulgação

Publicado 02/01/2026 05:00

Em reação a postagem na coluna citando o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves, a sua assessoria contesta: "As especulações em torno de uma suposta "dinastia familiar" ou "oligarquia" não correspondem à realidade nem à trajetória política do prefeito, marcada por princípios democráticos e republicanos. Em relação ao filho, Carlos Eduardo "Cadu" Neves, não há qualquer intenção de candidatura em 2026. Ele segue sua própria trajetória profissional e não possui aspiração eleitoral no próximo pleito, conforme já manifestado publicamente por ele e por sua família. Quanto às candidaturas a deputado federal, o prefeito Rodrigo Neves já declarou em diferentes ocasiões seu apoio a dois nomes: o ex-prefeito Axel Grael e o deputado estadual Vitor Junior. Cabe esclarecer que Vitor Junior não possui qualquer grau de parentesco com o prefeito. A referência a uma relação "quase familiar" trata-se de uma interpretação pessoal, não refletindo a natureza institucional e política da relação, que se baseia em afinidade programática e respeito mútuo — o mesmo valendo para Axel Grael. No âmbito familiar, a única candidatura prevista para 2026 é a de Fernanda Sixel Neves, esposa do prefeito, que disputará uma vaga na Alerj. Trata-se de uma decisão pessoal e de um direito político legítimo, fundamentado em sua própria e robusta trajetória, desde o movimento estudantil até a luta pelos direitos das mulheres, não configurando qualquer projeto de caráter dinástico".

Hotéis da Barra registram alta ocupação no Réveillon

Barra: um dos bairros mais procurados para o Réveillon do Rio de Janeiro - DIVULGAÇÃO/Gustavo Domingues

Barra: um dos bairros mais procurados para o Réveillon do Rio de JaneiroDIVULGAÇÃO/Gustavo Domingues

Hotéis da Barra da Tijuca, Recreio e São Conrado registraram 86,14% de ocupação no fim de 2025. A queima de fogos ocorreu em 12 pontos. Para Bernardo Fellows, presidente da Riotur, os números reforçam a diversidade do Réveillon carioca. Já o presidente do HotéisRIO, Alfredo Lopes, comentou que a celebração faz parte do calendário afetivo da região: "Os fogos de artifício das coberturas dos hotéis se tornaram marca do Réveillon da Barra e do Recreio".

Jardim Catarina concentra maior volume de barricadas

Na Operação "Barricada Zero", realizada pelo Governo do Estado, a maior retirada foi registrada em São Gonçalo, que concentrou 3.144 toneladas de materiais removidos. No Jardim Catarina, retroescavadeiras e rompedores hidráulicos recolheram 2.050 toneladas de entulho, vigas metálicas e outros obstáculos de grande porte. A média de material recolhido por via desobstruída foi de 4,2 toneladas.

Adiamento de obras de Angra III causa polêmica

O novo adiamento da usina nuclear de Angra III causou perplexidade ao presidente da Frente Parlamentar Mista de Energia Nuclear do Congresso, deputado Julio Lopes (PP). "A paralisação causou, em 2025, prejuízo de R$ 1 bilhão, que seria evitado se a obra recebesse recursos do 'Project One', estruturado pelo BNDES, onde a energia futura pagaria a obra, como ocorreu em Itaipu. A continuidade é fundamental à segurança energética do país".

PICADINHO

O Circo dos Dinossauros estreou na Barra da Tijuca misturando fantasia, tecnologia e dinossauros gigantes. No Via Parque Shopping. Avenida Ayrton Senna, 3.000.



A FERTIPRAXIS – Centro de Reprodução Humana, no Rio de Janeiro, passa a integrar o Grupo HUNTINGTON/EUGIN, uma das maiores referências internacionais em Medicina Reprodutiva.

O espetáculo interativo "Enxergando histórias", de Jaque Winter, que celebra inclusão e diversidade, mistura música, dança e teatro. Estreia dia 11, às 17h, no Teatro Glaucio Gill. Praça Cardeal Arcoverde, s/nº, Copacabana.